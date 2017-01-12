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Suikastçı askerlerin eşleri de KPSS şüphelisi

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Suikastçı askerlerin eşleri de KPSS şüphelisi
2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 80 şüpheliden, ikisinin eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye giden ekipte yer aldığı öğrenildi.
Suikastçı askerlerin eşleri de KPSS şüphelisi Suikastçı askerlerin eşleri de KPSS şüphelisi Suikastçı askerlerin eşleri de KPSS şüphelisi

Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması  kapsamında, savcılığın 83 şüpheli hakkında tutuklanmaları istemiyle hazırladığı  mahkemeye sevk yazısında, şüphelilerinden ikisinin eşinin Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye giden ekipte yer aldığı, diğerinin eşinin  ise Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu belirlendi. 
 
Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma  Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı sevk yazısında, 2010 KPSS sınav  sorularının sınavdan önce elde edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında  10. operasyonun yapıldığı aktarıldı.
 
Yazıda, şüphelilerin irtibatları, bilirkişi raporları ve diğer  delillere göre sınav sorularını elde ettikleri konusunda kuvvetli deliller  bulunduğu ifade edildi.
 
Şüphelilerin, eşleri TSK bünyesinde görev yaptığı sırada 15 Temmuz  darbe girişimine katıldığından haklarında tutuklama ve diğer işlemler yapılan  kişiler olduğu vurgulandı.
 
KPSS şüphelilerinin 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan  eşlerinin, FETÖ'ye para aktardığı himmet trafiği de MASAK raporuna yansırken,  yazıda, "Şüphelilerin ve darbe girişiminde yer alan eşlerinin bir kısmının MASAK  raporuna göre para transferleri, 'Bank Asya kurtarma operasyonu' döneminde para  artışı, FETÖ üyelerinin kullandığı ByLock isimli gizli haberleşme programını  kullandıkları, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı oldukları anlaşılmıştır"  değerlendirilmesine yer verildi.
 
15 Temmuz'dan önce bildirildi
 
KPSS şüphelilerine ilişkin listenin bu kişilerin asker eşleriyle  ilgili işlem yapılması ve YAŞ'ta değerlendirilmesi amacıyla 15 Temmuz darbe  girişiminden önce Genelkurmay Başkanlığına gönderildiği kaydedildi.
 
Listede yer alan KPSS şüphelisi Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah  Abra'nın Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu belirtilen yazıda,  Kübra Gülmez'in kocası Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası  Yüzbaşı Bahadır Sagun'un Marmaris'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden ekipte  yer aldığı bildirildi.
 
Şüpheliler Kübra Gülmez ve Kübra Sagun'un gözaltına alındığı 5 Ocak  2017 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı  bilgisine yer verilen yazıda, Sagun'un aynı zamanda FETÖ'nün tepe yönetiminde  bulunan ve "örgütün mollası" olduğu belirtilen Hamdullah Bayram Öztürk ile HTS  irtibatının bulunduğu kaydedildi.
 
Yazıda, "Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları, sınav sorularını elde  etmek suretiyle dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarını işlediklerine dair  kuvvetli delillere nazaran sorgularının yapılarak kaçma, delilleri yok etme,  tanık, mağdur ve başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulması  hususlarında kuvvetli şüphenin oluşması, eylemlerinin CMK'daki karşılığı dikkate  alınarak ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur."  ifadesine yer verildi.
 
240 bin lira himmet
 
Sevk yazısının ekinde yer verilen MASAK raporunda, sınava girerek 100  ve üzeri net yapan 3 bin 227 kişi içerisinde yer alan şüphelilerin kendileri ve  eşlerinin, dosyada şüpheli konumunda bulunmayan 7 kişiye ve 4 şüpheli eşine  toplam 240 bin 161 lira gönderdiği belirtildi.
 
Rapora göre, şüpheli eşi Erdal Koca, bir diğer şüpheli eşi Hayrettin  Çatalkaya'ya 95 bin 800 lira, şüpheli Keser Tümer'in eşi Musa Tümer'in ise bir  diğer şüpheli eşi Adem Uçar'a 20 bin lira transfer etti.
 
Soruşturma
 
 Cumhuriyet Savcısı Erkman'ın talimatıyla 31 ilde, FETÖ'nün 15  Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin  eşlerine yönelik 5 Ocak'ta başlatılan operasyonda, 86 kişi gözaltına alınmıştı.
 
Gözaltındaki şüphelilerden 2'si yeni doğum yaptıkları için Savcı  Erkman'ın talimatıyla ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.
 
Zanlılar arasında, araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman,  bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan memurlar bulunuyor. Şüphelilerden 75'inin  halen devlet memuru olarak görevini sürdürdüğü tespit edildi.
 
Şüphelilerin eşlerinin albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen  rütbesinde oldukları tespit edildi. Bazı şüphelilerin eşlerinin, FETÖ'ye himmet  parası transferi yaptığı, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu, Bank Asya'da  para artış hareketi bulunduğu ve ByLock kullandığı belirlendi.
 
Ayrıca şüpheliler hakkında, genel kültür-genel yetenek ve eğitim  bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli  deliller bulunduğu belirtildi.

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