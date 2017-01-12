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Vali Şahin bu sefer öğrencileri üzdü

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Vali Şahin bu sefer öğrencileri üzdü
Öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen tatil olan derslerin nasıl telafi edileceği sorusuna İstanbul Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.
Vali Şahin bu sefer öğrencileri üzdü Vali Şahin bu sefer öğrencileri üzdü Vali Şahin bu sefer öğrencileri üzdü

 

İstanbul Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri yapılacağını bildirdi.

KAR TATİLİ YAPANLARA TELAFİ DERSİ

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 9-10-11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." denildi.

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