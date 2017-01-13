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Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür mesajı

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Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür mesajı
Beşiktaş, Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'a teşekkür etti.
Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür mesajı Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür mesajı Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür mesajı

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Anlaşmasının ardından Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Olcay Şahan'a teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
“Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı. 5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.”

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