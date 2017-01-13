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CHP'den erken seçim çağrısı!

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CHP'den erken seçim çağrısı!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Rejim değişikliği olacağına erken seçime evet" açıklamasında bulundu. HDP de "erken seçim taraftarıyız" dedi.
CHP'den erken seçim çağrısı! CHP'den erken seçim çağrısı! CHP'den erken seçim çağrısı!

 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçim konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda genel başkan adına konuşuyorum. Rejim değişikliği olacağına erken seçime evet. Erken seçim için 'Hodri meydan' diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, erken seçim kararının hemen alınması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yaptığı açıklamada, “Sayın Genel Başkanımızın varlığında, Genel Başkanımızın talimatlarıyla, bugün böyle bir rejim değişikliğine kalkışmaktansa, bugün akşam gelecek bir erken seçim kararına Cumhuriyet Halk Partisi tam destek veriyor” dedi.

HDP DE ERKEN SEÇİM DEDİ

Anayasa değişikli teklifinin görüşmeleri devam ettiği Genel Kurul’da HDP Kars Milletvekili ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, ‘Erken seçim taraftarıyız’ diyerek erken seçim istediklerini açıkladı.

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