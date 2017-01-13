15 bin Euro’luk mikrofon kayıp

Meclis Genel Kurulu'ndaki yeni Anayasa görüşmelerinde tansiyon yükseldikçe yükseliyor.
Önceki gece 5. madde görüşmeleri sırasında CHP'li vekiller kürsü önünde toplanınca AK Parti'lilerle büyük bir kavgaya tutuşmuşlardı.
Saksıların, sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavgada bazı vekillerin burnu kırılırken bazı vekiller de 'ısırıldığını' ileri sürmüştü.
MECLİS TARİHİNDE BİR İLK
Kavgalar sırasında Meclis tarihinde ilk kez kürsü yerinden çıktı.
250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlendi.
60 BİN TL'LİK MİKROFON
Sopa olarak kullanıldığı tahmin edilen 15 bin Euro’luk (bugünkü kurla yaklaşık 60 bin TL) mikrofonun yerine eski mikrofon takıldı.
Kırılan saksılar kaldırıldı. Çiçekler dünkü birleşim öncesi toplatıldı.