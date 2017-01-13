FIFA ocak ayı dünya sıralaması açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 2017 Ocak ayı FIFA dünya sıralamasında 24. sıradaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinde açıklanan sırakamada Arjantin birinci, Brezilya ikinci sırada yer alırken Almanya ise üçüncü sırada yerini korudu.
HIRVATİSTAN 14, İZLANDA 21. SIRADA
Ayrıca sıralamada ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvastistan 14, İzlanda ise 21. sırada kendisine yer buldu. Ukrayna'nın 30, Finlandiya'nın 93. sırada yer aldığı listede Kosova Milli Takımı ise 166. sırada bulunuyor.