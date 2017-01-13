Giderayak ABD'nin en büyük ödülünü verdi!

Biden ailesinin uğurlanması amacıyla Beyaz Saray'da düzenlenen törende Obama, Joe Biden'ı Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'na layık gördüğünü açıkladı.



"Amerikan halkına olan inancın, ülkene olan sevgin ve nesiller boyunca hatırlanacak olan hizmetlerin için askeri yaveri sahneye davet ediyorum. Son kez başkan olarak ulusumuzun en yüksek sivil ödülü olan Devlet Başkanlığı Özgürlük Madalyası'nı sana vermekten memnuniyet duyarım." diyen Obama'nın duygulandığı dikkati çekti.

Ödülü takdim etmeden önce Biden ve ailesinden övgüyle bahseden Obama, "Eğer Joe Biden'a hayran değilseniz birey olarak bir sorununuz var demektir. O Tanrı'nın yarattığı en iyi insanlardan biri." dedi.

Adeta gözyaşlarına boğulan Biden ise ödülü aldıktan sonra mikrofon başına geçerek duygularını paylaştı.

AA