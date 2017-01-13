Türk takımlarının internet siteleri dünya sıralamasında

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesi aylık 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşarak dünya sıralamasında 6. oldu.

UEFA'nın hazırladığı rapor verilerine göre Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait resmi internet sitesi aylık 3.3 milyon ziyaretçi sayısı ile dünya sıralmasında 6. sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA'nın hazıladığı spor kulüplerinin aylık ziyaretçi sayılarına ait sıralamaya yer verildi.

Sıralamada dünya devi kulüpler yer alırken ilk on takım arasında sadece Fenerbahçe'nin yer alması dikkat çekti.

İLK 3 İNGİLİZLERİN

Bu listeye göre dünyada en çok ziyaret edilen kulüp internet sitelerinin ilk üçünü İngiliz takımları oluşturdu. Birinci sırada 8.6 milyon ziyaretçi sayısıyla Manchester United yer alırken ikinci sırayı ise 8.5 tıklanma ile Arsenal elde etti. 7.7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan Lİverpool ise kendisine üçüncü sırada yer buldu.

6. SIRADA FENERBAHÇE

Barcelona ve Real Madrid'in de yer aldığı sırada Fenerbahçe aylık 3.3 milyon ziyaetçi sayısıyla kendisine dünya devleri sıralamasında yer buldu.

GALATASARAY 19. SIRADA

Öte yandan ilk 20 listesinde temsilcimiz Galatasaray da yer aldı. Sarı- kırmızılı ekip 1.6 milyon ziyaretçiyle 19.sırada yer aldı.