Türkiye'den Afrika Kupası'na 16 futbolcu katılacak

Gabon'un ev sahipliğinde bu yıl 31. kez düzenlenecek 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den 16 futbolcu yer alacak.

14 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Gabon'da bu yıl 31. kez düzenlencek olan Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den toplam 16 futbolcu forma giyecek.

Spor Toto Süper Lig'den 14 oyuncunun katılacağı organizasyondaFF Birinci Lİg'den de 2 oyuncu yer alacak.

EN FAZLA OYUNCU KARDEMİR KARABÜKSPOR'DAN

Ülkemizden turnuvaya en fazla oyuncuyu 3 futbolcu ile Kardemir Karabükspor gönderirken, Aytemiz Alanyaspor , Çaykur Rizespor ve Kayserispor ikişer, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor, Trabzonspor, Göztepe ve Sivaspor ise birer oyuncuyla turnuvada temsil edilecek.

Türkiye'de oynayan 4 Senegalli, ikişer Burkina Faso, Mali ve Togolu, birer Cezayir, Kamerun, Gabon, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Tunuslu, turnuvada takımlarının başarısı için ter dökecek

TURNUVADA YER ALACAK OYUNCULAR VE TAKIMLARI ŞÖYLE:

Mustapha Yatabare, Abdou Razack, Traore (Kardemir Karabükspor)

Lamine Gassama, Fabrice N'Skala (Aytemiz Alanyaspor)

Abdoulaye Diallo, Mohamed Ali Yakoubi (Çaykur Rizespor)

Samba Sow, Alain Traore (Kayserispor)

Moussa Sow, Alfred N'Diaye (Fenerbahçe)

Vincent Aboubakar, Serge Akakpo (Beşiktaş)

Rais M'Bolhi (Antalyaspor)

John Boye Gana (Sivasspor)

Prince Segbefia (Göztepe)