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ABD Afganistan'da sivilleri öldürdüğünü doğruladı

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Afganistan'daki ABD Kuvvetlerinden, yapılan açıklamada, kasım ayındaki saldırı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı bildirildi
ABD Afganistan'da sivilleri öldürdüğünü doğruladı
ABD Afganistan'da sivilleri öldürdüğünü doğruladı ABD Afganistan'da sivilleri öldürdüğünü doğruladı ABD Afganistan'da sivilleri öldürdüğünü doğruladı

Açıklamada, sivillerin evlerini mevzi olarak kullanan Taliban üyelerinin saldırılarına karşılık verildiği ve üst düzey Taliban komutanlarını hedef alan ABD güçlerinin 33 sivilin ölümü ve 27 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

"Taliban sivillerin arasında saklanmayı seçti"

Afganistan ABD Kuvvetleri Komutanı General John Nicholson, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, masum kişilerin ölümünden üzüntü duyduklarını ifade etti. Nicholson, "Taliban sivillerin arasında saklanmayı seçti, Afgan ve ABD güçlerine saldırdı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Afganistan halkını, sivilleri korumak için tüm önlemleri alacağımız konusunda temin etmek istiyorum. Ülkelerini savunmak için Afgan güvenlik güçlerine çabalarında yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

42 kişi hayatını kaybetmişti

ABD savaş uçakları, 3 Ekim 2015'te de ülkenin kuzeyindeki Kunduz kentinde Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletilen hastaneyi bir saat boyunca havadan hedef almış, saldırıda aralarında hastaların da bulunduğu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi yaralanmıştı.

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