13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:21Öğle 13:20İkindi 15:43Akşam 18:06Yatsı 19:31
    • 7°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -6°C Balıkesir
  • BIST: 80.891 4.15
  • Altın: 144,274 -2.61
  • Dolar: 3,7561 -3.68
  • Euro: 4,0060 -2.17

Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak

»
Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak
Emniyetten ihraç edilen ve tezkere almayan polislere askerlik için muayene kâğıtları gönderilmeye başlandı
Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak

 

FETÖ soruşturması kapsamında emniyetten ihraç edilen ve askerliğini yapmamış 10 bine yakın polise askerlik yolu göründü. Emniyetten ihraç edilen ve tezkere almayan polislere askerlik için muayene kâğıtları gönderilmeye başlandı

FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yurt çapında yaklaşık 25 bin polis, amir ve müdür emniyetteki görevlerinden ihraç edildi. Görevden uzaklaştırılan memur ve rütbeli polisler arasında, askerliğini yapmamış ve 10 yıllık polis hizmetini de tamamlamamış olan 10 bine yakın polis, komiser ve başkomiserin askere alınacağı öğrenildi.

Bu durumda olan polis ve amirlere çağrı gönderilmeye de başlandı. Söz konusu polislerin, muayene işlemlerini yapmaları için askerlik şubelerine başvurmaları istendi.

10 YIL ÜZERİ ASKERDEN MUAF TUTULMUŞTU

2011 yılında çıkarılan “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” göre; 10 yıllık hizmetin ardından polislerin askerliklerini yapmış sayılacağı belirtilirken, bu süreyi doldurmadan polislik mesleğinden ayrılan veya meslekten atılan kişilerinse askerlik görevlerini yapmaları gerekiyor.

8 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da şu ifadeler yer almıştı: “Bugün itibarıyla, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan polis memurları terhis edilecektir. Yine bugün itibarıyla, polis memuru olup da çeşitli nedenlerden dolayı haklarında yoklama kaçağı, bakaya suçu nedeniyle adli tahkikat yapılanlar hakkında işlemler durdurulacaktır. Polis memurlarının, polis eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapanların, polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazananların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek, 10 yıl sonra askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.”

habertürk

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kıbrıs teslim mi ediliyor?Kıbrıs teslim mi ediliyor?Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sunduğu haritada Karpaz'ın Rumlara verildiği iddiaları endişeye neden oldu.
Reina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıReina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıİstanbul Ortaköy'de bulunan Reiana'da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Halk "istikrar yeni sistemde" dediHalk "istikrar yeni sistemde" dediORC araştırma şirketi tarafından toplam 2 bin 340 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, partilerin oy oranları ve liderlerin güvenirliği konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavgaMahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavgaBaşkent’te Yenimahalle Belediyesi’nin halkın büyük tepkisine rağmen göz yumduğu içkili mekanlarda bir bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.
Bugün okunması tavsiye edilen dualarBugün okunması tavsiye edilen dualarEn güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :
  • MEB yeni müfredatı açıklayacak13 Ocak 2017 Cuma 08:58
  • HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi13 Ocak 2017 Cuma 08:53
  • Zonguldak'ta 48 ikiz sahte plaka yakalandı13 Ocak 2017 Cuma 08:52
  • İstanbul'da dev FETÖ operasyonu!13 Ocak 2017 Cuma 08:39
  • Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak13 Ocak 2017 Cuma 08:33
  • 15 bin Euro’luk mikrofon kayıp13 Ocak 2017 Cuma 08:22
  • Türkiye'yi derinden yaralayan olay!13 Ocak 2017 Cuma 08:20
  • İstanbul'da silahlı çatışma!13 Ocak 2017 Cuma 08:13
  • TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı13 Ocak 2017 Cuma 00:21
  • Bahçeli'yi gülme krizine sokan CHP'li!13 Ocak 2017 Cuma 00:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri