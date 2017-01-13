Yabancılara vatandaşlık emlak sektörünü sevindirdi!

Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan, en az 2 milyon dolarlık yatırım yapan ve en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açanlara vatandaşlık olanağı sağlayan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, düzenlemenin sektöre can suyu olacağını, cari açığı azaltacağını ve yabancıya konut satışının 50 bini aşacağı görüşünde.

NEF: CARİ AÇIĞI AZALTACAK

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Batılı ülkelerde uygulanan bu yöntemin Türkiye’de hayata geçirilmesinin, gayrimenkul sektörüne son derece pozitif katkı sunacağını belirterek, şunları kaydetti: “2016’da yabancılara konut satışı azaldı. Yüzde 1-2 seviyesinde olan yabancıya konut satışında canlılığa ihtiyaç vardı. Bu adımı sektöre can suyu olacaktır. Biz de bu şekilde yabancıya satışı yüzde 8-10’lar seviyesine çıkarıp özellikle cari açığın azalmasına ciddi katkı sunulmasını sağlayabiliriz.”

AĞAOĞLU: EKONOMİ İÇİN OLUMLU BİR KARAR

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu da, değişikliğin konut piyasasını olumlu yönde etkileyeceğini, özellikle döviz sorunu yaşanan bu dönemde böyle bir yasa çıkarılmasının iyi olduğunu ifade etti. Ağaoğlu, “Körfez’deki yatırımcılarımıza hukukçularımız bu gündemle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmak için yoğun mesai harcıyor. Gördüğüm kadarıyla gayrimenkul satın almayı teşvik eden bir model ve doğrusu da bu” dedi.

ÖZYURTLAR: SEKTÖRE CAN SUYU KATACAK

Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt da ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu kanunu desteklediklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konu, zor günlerden geçen ülke ekonomisine can suyu katacak, gayrimenkul sektörü de bir nebze olsun nefes alacaktır. Türkiye’den gayrimenkul satın alan yabancı yatırımcı için vatandaşlık ve oturma izni büyük önem taşıyor. Mevcut oturma izinleri yabancı yatırımcısının yaşam düzenini olumsuz etkiliyor. Yabancılar ısrarla vatandaşlık hakkı talep ediyor. Çıkan bu kanunla yabancılara konut satışlarımızın artacağını düşünüyoruz.”

KUZU GRUP: SATIŞLAR 50 BİNİ AŞACAKTIR

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu da yabancıya konut satışlarını artırmak için sektör olarak beklentilerinin başında gelen bu konunun açıklığa kavuşmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu yönetmelik, küresel ekonominin pek canlı olmadığı bugünlerde, ülke ekonomisine ciddi para akışı sağlayacaktır. Türkiye’nin cari açığı başta olmak üzere büyük bir ekonomik güce ulaşmada da ciddi katkı sunacak olan yönetmelikle yabancıya satılan konut sayısı yıllık 50 binlere çıkabilir.”

FUZUL GRUP: YABANCIYA SATIŞ RAKAMI 5 MİLYAR DOLARI BULUR

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal ise, değişikliğin konut satışı ve yatırım piyasasını olumlu etkileyeceğini ifade ederek, “Ortadoğu’da mevcut savaş koşullarında yaşamak istemeyen ve kararsızlık yaşayan yabancı yatırımcı bu karar sonrasında yatırım sürecini hızlandırır. 2017 yıl sonu yabancıya satış rakamlarının 5 milyar doları bulmasını öngörüyoruz” dedi.

ÇAĞDAŞ HOLDİNG: TATİL BELDELERİNE YABANCI İLGİSİ ARTAR

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar da bu adımın yabancı yatırımcının Türkiye’den gayrimenkul edinme trendini daha yukarı taşıyacağını ifade ederek, “Bu teşvik ile yabancıya gayrimenkul satışı yüzde 1-2’lerden 5-6’lara yükselmesi sürpriz olmaz. Yabancıların tatil beldelerine ilgisi artar” dedi.

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