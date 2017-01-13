Bakan İsmet Yılmaz, yeni müfredata ilişkin ana başlıkları ve hedefleri düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracak. Ardından da 51 programın ünite başlıkları ve içerikleri internet üzerinden görüşe açılacak, 10 Şubat'a kadar tüm paydaşların görüşü alınacak.
Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek.
13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
- Kıbrıs teslim mi ediliyor?İnternet trafiği polise açılacakReina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıHalk "istikrar yeni sistemde" dediİşte Günün Gazete manşetleriFitch Ratings'ten kritik Türkiye açıklamasıTÜBİTAK genç girişimci fikirlere 150 bin TL hibe edecek!Hain Adil Öksüz ABD'ye mi kaçtı?Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavgaHaberi bakan duyurdu! Öğrenciler çok sevinecek
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:49 Güneş 08:21 Öğle 13:20 İkindi 15:43 Akşam 18:06 Yatsı 19:31
- 7°C Adana
- 2°C Adıyaman
- -6°C Afyon
- 5°C Ağrı
- -3°C Amasya
- -7°C Ankara
- 6°C Antalya
- -2°C Artvin
- 1°C Aydın
- -6°C Balıkesir
- BIST: 80.891 4.15
- Altın: 144,274 -2.61
- Dolar: 3,7561 -3.68
- Euro: 4,0060 -2.17
MEB yeni müfredatı açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yarın yeni müfredatı açıklayacağı öğrenildi. Açıklamanın ardından 51 eğitim programı kamuoyu ile paylaşılacak.
Bakan İsmet Yılmaz, yeni müfredata ilişkin ana başlıkları ve hedefleri düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracak. Ardından da 51 programın ünite başlıkları ve içerikleri internet üzerinden görüşe açılacak, 10 Şubat'a kadar tüm paydaşların görüşü alınacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kıbrıs teslim mi ediliyor?Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sunduğu haritada Karpaz'ın Rumlara verildiği iddiaları endişeye neden oldu.
Reina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıİstanbul Ortaköy'de bulunan Reiana'da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Halk "istikrar yeni sistemde" dediORC araştırma şirketi tarafından toplam 2 bin 340 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, partilerin oy oranları ve liderlerin güvenirliği konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavgaBaşkent’te Yenimahalle Belediyesi’nin halkın büyük tepkisine rağmen göz yumduğu içkili mekanlarda bir bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kedi gibi miyavlayan bebek için çare aranıyor
- Usta oyuncu kansere yakalandı
- Vali Şahin bu sefer öğrencileri üzdü
- Diriliş Ertuğrul'dan bir transfer daha!
- Ayberk Atilla'dan kötü haber
- 18 yaşındaki genç arkadaşlarıyla sohbet ederken...
- Tarkan umreye gidiyor!
- Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak
- Evinde yılan besliyor çünkü...
- O sanatçıdan şok itiraf! Kedisi ölünce...
- Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı
- TÜBİTAK desteğiyle keçiler için Tekebank kuruluyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.