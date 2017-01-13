13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:21Öğle 13:20İkindi 15:43Akşam 18:06Yatsı 19:31
    • 7°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -6°C Balıkesir
  • BIST: 80.891 4.15
  • Altın: 144,274 -2.61
  • Dolar: 3,7561 -3.68
  • Euro: 4,0060 -2.17

Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavga

»
Başkent’te Yenimahalle Belediyesi’nin halkın büyük tepkisine rağmen göz yumduğu içkili mekanlarda bir bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.
Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavga
Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavga Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavga Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavga

Ankara Batıkent’te ailelerin yaşadığı bir bölgede oluşturulan ve halkın tepkisine rağmen Yenimahalle Belediyesi tarafından adeta korumaya alınan “barlar sokağı”nda bir bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.

AİLE İÇİNE BARLAR SOKAĞI

Batıkent Kardelen Mahallesi 2164. caddede yanyana binalarda çok sayıda içkili mekan bulunuyor. Burası bir Kızılay bir Ulus gibi merkezi bir yer değil ve çevrede tamamen aileler ikamet ediyor.

ETRAFINDA OKULLAR VAR

Aralarında Öküz Bar’ın da bulunduğu bu içkili mekanların çevresi ayrıca okullarla dolu. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi bu okullardan biri. Bar binalarının hemen yanı başında ayrıda özel bir kolej ile kreş de bulunuyor.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR CANLI MÜZİK

Canlı müzik çalınan barlar gece geç saatlere kadar açık kalabiliyor. Özellikle geç saatlerde devam eden canlı müzik çevredeki bina sakinlerini hayli rahatsız ediyor. Canlı müziğin yanı sıra bu barlarda içip içip kendinden geçen müşteriler arasında kavgalar çıkabiliyor; mahalle ortamı bir de bu gürültü ile çirkinleşiyor.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Barların çevresindeki bina sakinleri yaydığı gürültü kirliliği ve neden olduğu çirkinlik nedeniyle duruma tepkili. Aileler ayrıca çevredeki okullarda okuyan çocukları için çok kötü örnek teşkil ettiği için, barlardan rahatsız. Bugüne kadar zabıtasından belediyeye, milli eğitimden, içişlerine, kaymakamlıktan valiliğe varıncaya kadar hemen hemen tüm yetkililerin yapısını çalıp, şikayetlerini iletmiş olmalarına rağmen, barların varlıklarını koruyor olması karşısında adeta isyan ediyorlar.

BİRİNCİL SORUMLU YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Şikayete konu barlara yaptırım konusunda yetkililer topu birbirlerine atarken, birincil sorumlu olarak dikkatlerin çevrildiği CHP’li Fethi Yaşar yönetimindeki Yenimahalle Belediyesi “Barlar yönetmeliğin 100 metre kuralına uyuyor, ruhsatlarında sıkıntı yok”, “Okul barlardan sonra yapıldı” gibi gerekçeler ileri sürerek, adeta barları koruma altı alınmış durumda.

VE YİNE OLAY

İşte o barlardan biri olan Nevizade’de geçtiğimiz günlerde cinayetle sonuçlanan bir olay yaşandığı öğrenildi. Habervaktim çevre sakinlerinden edindiği bilgileri, ilgili zabıta ve emniyet ekiplerine sordu. Olay şu: Nevizade adlı barda, alkolün de etkisiyle “kadın” yüzünden kavga çıktı. Kavga büyüdü ve silahlar konuştu. Bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.

KAPATIN ARTIK ŞUNLARI

Batıkent Kardelen Mahallesi’ndeki bu barların kötü siciline böylelikle ölümlü kavga da eklenmiş oldu. Çevre sakinleri Yenimahalle Belediyesi’ne “kapatın artık şunları” çağrısı yapıyor. Gazetemize konuşan mahalleli “Belediye şikayetlerimizi değişik bahanelerle, gerekçelerle, nedenlerle hep geri çevirdi; yer yer önemsemedi, yer yer görmezden geldi. Ve burada şimdi de cinayet işlendi. Alkolün de etkisiyle kavga çıktı, ölümle sonuçlandı. Biz ailemizin etrafında bu tür yerler istemiyoruz, bu tür olaylar istemiyoruz. Belediye bu barlara daha fazla sahip çıkmamalı ve acilen bunların ruhsatlarını iptal etmeli” dediler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kıbrıs teslim mi ediliyor?Kıbrıs teslim mi ediliyor?Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sunduğu haritada Karpaz'ın Rumlara verildiği iddiaları endişeye neden oldu.
Reina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıReina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıİstanbul Ortaköy'de bulunan Reiana'da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Halk "istikrar yeni sistemde" dediHalk "istikrar yeni sistemde" dediORC araştırma şirketi tarafından toplam 2 bin 340 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, partilerin oy oranları ve liderlerin güvenirliği konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavgaMahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavgaBaşkent’te Yenimahalle Belediyesi’nin halkın büyük tepkisine rağmen göz yumduğu içkili mekanlarda bir bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.
Bugün okunması tavsiye edilen dualarBugün okunması tavsiye edilen dualarEn güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :
  • MEB yeni müfredatı açıklayacak13 Ocak 2017 Cuma 08:58
  • HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi13 Ocak 2017 Cuma 08:53
  • Zonguldak'ta 48 ikiz sahte plaka yakalandı13 Ocak 2017 Cuma 08:52
  • İstanbul'da dev FETÖ operasyonu!13 Ocak 2017 Cuma 08:39
  • Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak13 Ocak 2017 Cuma 08:33
  • 15 bin Euro’luk mikrofon kayıp13 Ocak 2017 Cuma 08:22
  • Türkiye'yi derinden yaralayan olay!13 Ocak 2017 Cuma 08:20
  • İstanbul'da silahlı çatışma!13 Ocak 2017 Cuma 08:13
  • TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı13 Ocak 2017 Cuma 00:21
  • Bahçeli'yi gülme krizine sokan CHP'li!13 Ocak 2017 Cuma 00:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri