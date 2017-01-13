Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavga

Başkent’te Yenimahalle Belediyesi’nin halkın büyük tepkisine rağmen göz yumduğu içkili mekanlarda bir bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.

Ankara Batıkent’te ailelerin yaşadığı bir bölgede oluşturulan ve halkın tepkisine rağmen Yenimahalle Belediyesi tarafından adeta korumaya alınan “barlar sokağı”nda bir bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.

AİLE İÇİNE BARLAR SOKAĞI

Batıkent Kardelen Mahallesi 2164. caddede yanyana binalarda çok sayıda içkili mekan bulunuyor. Burası bir Kızılay bir Ulus gibi merkezi bir yer değil ve çevrede tamamen aileler ikamet ediyor.

ETRAFINDA OKULLAR VAR

Aralarında Öküz Bar’ın da bulunduğu bu içkili mekanların çevresi ayrıca okullarla dolu. Celal Yardımcı Anadolu Lisesi bu okullardan biri. Bar binalarının hemen yanı başında ayrıda özel bir kolej ile kreş de bulunuyor.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR CANLI MÜZİK

Canlı müzik çalınan barlar gece geç saatlere kadar açık kalabiliyor. Özellikle geç saatlerde devam eden canlı müzik çevredeki bina sakinlerini hayli rahatsız ediyor. Canlı müziğin yanı sıra bu barlarda içip içip kendinden geçen müşteriler arasında kavgalar çıkabiliyor; mahalle ortamı bir de bu gürültü ile çirkinleşiyor.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Barların çevresindeki bina sakinleri yaydığı gürültü kirliliği ve neden olduğu çirkinlik nedeniyle duruma tepkili. Aileler ayrıca çevredeki okullarda okuyan çocukları için çok kötü örnek teşkil ettiği için, barlardan rahatsız. Bugüne kadar zabıtasından belediyeye, milli eğitimden, içişlerine, kaymakamlıktan valiliğe varıncaya kadar hemen hemen tüm yetkililerin yapısını çalıp, şikayetlerini iletmiş olmalarına rağmen, barların varlıklarını koruyor olması karşısında adeta isyan ediyorlar.

BİRİNCİL SORUMLU YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Şikayete konu barlara yaptırım konusunda yetkililer topu birbirlerine atarken, birincil sorumlu olarak dikkatlerin çevrildiği CHP’li Fethi Yaşar yönetimindeki Yenimahalle Belediyesi “Barlar yönetmeliğin 100 metre kuralına uyuyor, ruhsatlarında sıkıntı yok”, “Okul barlardan sonra yapıldı” gibi gerekçeler ileri sürerek, adeta barları koruma altı alınmış durumda.

VE YİNE OLAY

İşte o barlardan biri olan Nevizade’de geçtiğimiz günlerde cinayetle sonuçlanan bir olay yaşandığı öğrenildi. Habervaktim çevre sakinlerinden edindiği bilgileri, ilgili zabıta ve emniyet ekiplerine sordu. Olay şu: Nevizade adlı barda, alkolün de etkisiyle “kadın” yüzünden kavga çıktı. Kavga büyüdü ve silahlar konuştu. Bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.

KAPATIN ARTIK ŞUNLARI

Batıkent Kardelen Mahallesi’ndeki bu barların kötü siciline böylelikle ölümlü kavga da eklenmiş oldu. Çevre sakinleri Yenimahalle Belediyesi’ne “kapatın artık şunları” çağrısı yapıyor. Gazetemize konuşan mahalleli “Belediye şikayetlerimizi değişik bahanelerle, gerekçelerle, nedenlerle hep geri çevirdi; yer yer önemsemedi, yer yer görmezden geldi. Ve burada şimdi de cinayet işlendi. Alkolün de etkisiyle kavga çıktı, ölümle sonuçlandı. Biz ailemizin etrafında bu tür yerler istemiyoruz, bu tür olaylar istemiyoruz. Belediye bu barlara daha fazla sahip çıkmamalı ve acilen bunların ruhsatlarını iptal etmeli” dediler.