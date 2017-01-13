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Hain Adil Öksüz ABD'ye mi kaçtı?

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Hain Adil Öksüz ABD'ye mi kaçtı?
15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz tüm aramalara rağmen bulunamadı. Öksüz'ün yurt dışına kaçmış olabileceği düşünülüyor.
Hain Adil Öksüz ABD'ye mi kaçtı? Hain Adil Öksüz ABD'ye mi kaçtı? Hain Adil Öksüz ABD'ye mi kaçtı?

Akşam gazetesi yazarı Murat Kelkitlioğlu, Adil Öksüz' ün ABD'ye kaçmış olabileceğini bugün köşesinde belirtti.

İşte o yazı:

İstihbarat birimlerine göre Öksüz, 15 Temmuz’dan hemen 3 gün sonra ABD’ye kaçtı.

Bu nasıl olur demeyin! Örgütün bu kadar güçlü bir ismi, Akıncı Üssü’nde yakalandığı halde hiçbir şey olmamış gibi adliyeden çıkabiliyorsa, 3 gün sonra da hiçbir engelle karşılaşmadan ABD’ye kaçabilir.

Ben buna hiç şaşırmadım. Bu ülkeye 15 Temmuz’u yaşatan o aklın ve o güçlerin, Adil Öksüz gibi bir ismin yakalanmasını istemeyeceğini daha önce defalarca yazmıştım.

Ayrıca unutmayalım, Öksüz, oturum alabilmek için New Jersey eyaletinde oto galerisi açmıştı. Yani ABD’de barınabilmesi için herhangi bir engel de yok...

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