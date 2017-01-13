Kıbrıs teslim mi ediliyor?

Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sunduğu haritada Karpaz'ın Rumlara verildiği iddiaları endişeye neden oldu.

Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde çok kritik bir aşamaya gelindi. Taraflar haritalarını sundu. Haritalar, BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi. Dışişleri Bakanlığı da konferansın bugün gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak, Türk tarafının haritasıyla ilgili iddialar, adanın Rumlara teslim edileceği endişelerini öne çıkardı

Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye gitti. Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler" oluşturacak. Rum tarafı Türk askerinin adadan çıkarılmasında ısrar ediyor. Bu teklifin kabulü, adanın 1963 şartlarına dönmesi olacak ve Türk varlığı büyük tehlikeye girecek.

Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde çok kritik bir aşamaya gelindi. Taraflar haritalarını sundu. Haritalar, BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi. Dışişleri Bakanlığı da konferansın bugün gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak, Türk tarafının haritasıyla ilgili iddialar, adanın Rumlara teslim edileceği endişelerini öne çıkardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye gitti. Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler" oluşturacak. Rum tarafı Türk askerinin adadan çıkarılmasında ısrar ediyor. Bu teklifin kabulü, adanın 1963 şartlarına dönmesi olacak ve Türk varlığı büyük tehlikeye girecek.

Kıbrıs'ta BM gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Uluslararası konferans için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye gitti.

BM Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek tarihi konferansa, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak.

Avrupa Birliği'nin "özel gözlemci" sıfatıyla temsil edileceği kritik konferansın açılışını ise BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres yapacak.





Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler" oluşturacak, harita konusu gündeme gelmeyecek.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsviçre saatiyle 11.15'te başlayacak konferans öncesi BM Genel Sekreteri Gutteres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak poz verecek.

Konferansa saat 13.00'da ara verildikten sonra, 14.45'te BM Genel Sekreteri Gutteres, Kıbrıslı liderlerin de eşlik edeceği bir basın toplantısı düzenleyecek. Bütün oturumlarının basına kapalı olacağı konferans için tarafların akşam 18.00'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

AKINCI İNGİLİZ BAKANLARLA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Akıncı, konferans öncesi saat 09.35'te İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.

Cenevre polisi, delegasyonların kaldığı oteller ve BM yerleşkesi civarında olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. BM Cenevre Ofisi etrafında bugün araçların park edilmesine izin verilmeyecek.

Konferansa uluslararası medyanın yoğun ilgisi de dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir bir yanından basın mensupları müzakereleri ve konferansı takip etmek için Cenevre'ye akın ederken, BM Cenevre Ofisi'ndeki basın odasının yetersiz kaldığı gözlendi.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN TARİHİ OLACAK"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün yaptığı açıklamada, garantör ülkelerin kendi aralarında yürüttüğü diplomasi sonucunda bugünkü konferansa dışişleri bakanları seviyesinde katılma kararı aldıklarını belirterek, "Yarın (bugün) tarihi bir gün olacak. Sonuç ne olursa olsun tarihi olacak. Çünkü, bu süreçte ilk defa garantör güçler ile Kıbrıslı liderlerin hepsi bir arada olacak" ifadesini kullanmıştı.

"HARİTALAR ŞU AN TAMAMEN BM'NİN TASARRUFUNDADIR"

KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan ve sona eren müzakerelerin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Liderlerin, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin yanı sıra BM ve tarafların harita uzmanlarının huzurunda haritaları sunduklarını aktaran Burcu, "İki lider birbirlerinin haritasını gördüler. BM uzmanı, Rum ve Türk uzmanlar birlikte bir çalışma yaparak sunulan bu iki haritanın daha önce Mont Pelerin'de varılan uzlaşıya uygun olup olmadığını incelediler" dedi.

Haritaların tamamen BM'nin tasarrufunda olduğunun altını çizen KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, "Anımsatmak isterim, oran olarak, Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28.2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29.2 önerileri, yaklaşmış önerilerdi. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edildi ve BM'ye teslim edildi. Korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere yerine götürüldü."

İSVİÇRE'DE 3 TURLU MÜZAKERE

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda pazartesi günü İsviçre'de son 3 ayda üçüncü kez bir araya gelen taraflar, müzakerelerin ilk gününde "Mülkiyet" ve "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konularını görüştü.

Taraflar ikinci gün "Yönetim-Güç Paylaşımı","Avrupa Birliği (AB)" ve "Ekonomi" başlıklarını masaya yatırdı. Cenevre'deki müzakerelerin son gününde de taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler geçen yıl İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında 7-11 ve 20-21 Kasım'da iki turlu olarak gerçekleşmişti. Mont Pelerin'deki müzakerelerin ikinci turunda da Rum tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaşmaz tavırlarından dolayı sonuç alınamamıştı.

Liderler, 1 Aralık'ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi , Avrupa Birliği (AB) , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.



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