13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:21Öğle 13:20İkindi 15:43Akşam 18:06Yatsı 19:31
    • 7°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -6°C Balıkesir
  • BIST: 80.891 4.15
  • Altın: 144,274 -2.61
  • Dolar: 3,7561 -3.68
  • Euro: 4,0060 -2.17

Kıbrıs teslim mi ediliyor?

»
Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sunduğu haritada Karpaz'ın Rumlara verildiği iddiaları endişeye neden oldu.
Kıbrıs teslim mi ediliyor?
Kıbrıs teslim mi ediliyor? Kıbrıs teslim mi ediliyor? Kıbrıs teslim mi ediliyor?

Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde çok kritik bir aşamaya gelindi. Taraflar haritalarını sundu. Haritalar, BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi. Dışişleri Bakanlığı da konferansın bugün gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak, Türk tarafının haritasıyla ilgili iddialar, adanın Rumlara teslim edileceği endişelerini öne çıkardı

Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye gitti. Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler" oluşturacak. Rum tarafı Türk askerinin adadan çıkarılmasında ısrar ediyor. Bu teklifin kabulü, adanın 1963 şartlarına dönmesi olacak ve Türk varlığı büyük tehlikeye girecek.

Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinde çok kritik bir aşamaya gelindi. Taraflar haritalarını sundu. Haritalar, BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi. Dışişleri Bakanlığı da konferansın bugün gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak, Türk tarafının haritasıyla ilgili iddialar, adanın Rumlara teslim edileceği endişelerini öne çıkardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye gitti. Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler" oluşturacak. Rum tarafı Türk askerinin adadan çıkarılmasında ısrar ediyor. Bu teklifin kabulü, adanın 1963 şartlarına dönmesi olacak ve Türk varlığı büyük tehlikeye girecek.

Kıbrıs'ta BM gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Uluslararası konferans için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres de Cenevre'ye gitti.

BM Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek tarihi konferansa, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak.

Avrupa Birliği'nin "özel gözlemci" sıfatıyla temsil edileceği kritik konferansın açılışını ise BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres yapacak. 

2-074.gif

Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler" oluşturacak, harita konusu gündeme gelmeyecek.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsviçre saatiyle 11.15'te başlayacak konferans öncesi BM Genel Sekreteri Gutteres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak poz verecek.

Konferansa saat 13.00'da ara verildikten sonra, 14.45'te BM Genel Sekreteri Gutteres, Kıbrıslı liderlerin de eşlik edeceği bir basın toplantısı düzenleyecek. Bütün oturumlarının basına kapalı olacağı konferans için tarafların akşam 18.00'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

AKINCI İNGİLİZ BAKANLARLA GÖRÜŞECEK 

Cumhurbaşkanı Akıncı, konferans öncesi saat 09.35'te İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşecek.

Cenevre polisi, delegasyonların kaldığı oteller ve BM yerleşkesi civarında olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. BM Cenevre Ofisi etrafında bugün araçların park edilmesine izin verilmeyecek.

Konferansa uluslararası medyanın yoğun ilgisi de dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir bir yanından basın mensupları müzakereleri ve konferansı takip etmek için Cenevre'ye akın ederken, BM Cenevre Ofisi'ndeki basın odasının yetersiz kaldığı gözlendi.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN TARİHİ OLACAK"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide dün yaptığı açıklamada, garantör ülkelerin kendi aralarında yürüttüğü diplomasi sonucunda bugünkü konferansa dışişleri bakanları seviyesinde katılma kararı aldıklarını belirterek, "Yarın (bugün) tarihi bir gün olacak. Sonuç ne olursa olsun tarihi olacak. Çünkü, bu süreçte ilk defa garantör güçler ile Kıbrıslı liderlerin hepsi bir arada olacak" ifadesini kullanmıştı.

"HARİTALAR ŞU AN TAMAMEN BM'NİN TASARRUFUNDADIR"

KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan ve sona eren müzakerelerin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Liderlerin, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin yanı sıra BM ve tarafların harita uzmanlarının huzurunda haritaları sunduklarını aktaran Burcu, "İki lider birbirlerinin haritasını gördüler. BM uzmanı, Rum ve Türk uzmanlar birlikte bir çalışma yaparak sunulan bu iki haritanın daha önce Mont Pelerin'de varılan uzlaşıya uygun olup olmadığını incelediler" dedi.

Haritaların tamamen BM'nin tasarrufunda olduğunun altını çizen KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, "Anımsatmak isterim, oran olarak, Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28.2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29.2 önerileri, yaklaşmış önerilerdi. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edildi ve BM'ye teslim edildi. Korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere yerine götürüldü."

İSVİÇRE'DE 3 TURLU MÜZAKERE

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda pazartesi günü İsviçre'de son 3 ayda üçüncü kez bir araya gelen taraflar, müzakerelerin ilk gününde "Mülkiyet" ve "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konularını görüştü.

Taraflar ikinci gün "Yönetim-Güç Paylaşımı","Avrupa Birliği (AB)" ve "Ekonomi" başlıklarını masaya yatırdı. Cenevre'deki müzakerelerin son gününde de taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler geçen yıl İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında 7-11 ve 20-21 Kasım'da iki turlu olarak gerçekleşmişti. Mont Pelerin'deki müzakerelerin ikinci turunda da Rum tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaşmaz tavırlarından dolayı sonuç alınamamıştı.

Liderler, 1 Aralık'ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi , Avrupa Birliği (AB) , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

ortadoğu

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kıbrıs teslim mi ediliyor?Kıbrıs teslim mi ediliyor?Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sunduğu haritada Karpaz'ın Rumlara verildiği iddiaları endişeye neden oldu.
Reina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıReina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıİstanbul Ortaköy'de bulunan Reiana'da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Halk "istikrar yeni sistemde" dediHalk "istikrar yeni sistemde" dediORC araştırma şirketi tarafından toplam 2 bin 340 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, partilerin oy oranları ve liderlerin güvenirliği konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavgaMahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavgaBaşkent’te Yenimahalle Belediyesi’nin halkın büyük tepkisine rağmen göz yumduğu içkili mekanlarda bir bar yetkilisi ile müşteri arasında kadın yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü.
Bugün okunması tavsiye edilen dualarBugün okunması tavsiye edilen dualarEn güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :
  • MEB yeni müfredatı açıklayacak13 Ocak 2017 Cuma 08:58
  • HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi13 Ocak 2017 Cuma 08:53
  • Zonguldak'ta 48 ikiz sahte plaka yakalandı13 Ocak 2017 Cuma 08:52
  • İstanbul'da dev FETÖ operasyonu!13 Ocak 2017 Cuma 08:39
  • Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak13 Ocak 2017 Cuma 08:33
  • 15 bin Euro’luk mikrofon kayıp13 Ocak 2017 Cuma 08:22
  • Türkiye'yi derinden yaralayan olay!13 Ocak 2017 Cuma 08:20
  • İstanbul'da silahlı çatışma!13 Ocak 2017 Cuma 08:13
  • TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı13 Ocak 2017 Cuma 00:21
  • Bahçeli'yi gülme krizine sokan CHP'li!13 Ocak 2017 Cuma 00:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri