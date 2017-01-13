Suriye askeri kaynakları İsrail’i saldırının sonuçları konusunda uyardı. Suriye Devlet Televizyonu roketlerin İsrail’in Taberiye gölü yakınlarından gece yarısından hemen sonra fırlatıldığını duyurdu.
Suriye televizyonu önceki haberlerinde Mezzah askeri havaalanında büyük patlamaların duyulduğunu, havaalanına bir çok ambulansın gönderildiğini duyurmuştu.
13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
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İsrail, Suriye'nin başkentini vurdu
Suriye askeri kaynakları İsrail’i saldırının sonuçları konusunda uyardı. Suriye Devlet Televizyonu roketlerin İsrail’in Taberiye gölü yakınlarından gece yarısından hemen sonra fırlatıldığını duyurdu.
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