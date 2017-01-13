1 milyon dolarlık gayrimenkul alana Türk vatandaşlığı!

Resmi gazetede yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre taşınmazın ‘üç yıl satılmaması’ gerekiyor.
Ayrıca en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan ve en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılar da Türk vatandaşlığından faydalanabilecek.
Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.