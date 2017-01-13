13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:21Öğle 13:20İkindi 15:43Akşam 18:06Yatsı 19:31
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -8°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • -6°C Balıkesir
  • BIST: 80.598 -0.36
  • Altın: 146,183 1.12
  • Dolar: 3,7992 1.15
  • Euro: 4,0377 0.79

1 milyon dolarlık gayrimenkul alana Türk vatandaşlığı!

»
Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.
1 milyon dolarlık gayrimenkul alana Türk vatandaşlığı!
1 milyon dolarlık gayrimenkul alana Türk vatandaşlığı! 1 milyon dolarlık gayrimenkul alana Türk vatandaşlığı! 1 milyon dolarlık gayrimenkul alana Türk vatandaşlığı!

Resmi gazetede yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre taşınmazın ‘üç yıl satılmaması’ gerekiyor.

Ayrıca en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan ve en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılar da Türk vatandaşlığından faydalanabilecek.

Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zeybekci: İstediklerini yapmıyoruzZeybekci: İstediklerini yapmıyoruzEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Merkez Bankası'na yönelik önemli açıklamalar yaptı.
1 milyon dolarlık gayrimenkul alana Türk vatandaşlığı!1 milyon dolarlık gayrimenkul alana Türk vatandaşlığı!Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.
Davutoğlu’nun açıklamalarına Taşgetiren’den çarpıcı değerlendirmeDavutoğlu’nun açıklamalarına Taşgetiren’den çarpıcı değerlendirmeAhmet Taşgetiren, Gülen’le görüşme ve Rus uçağının düşürülmesi olayıyla ilgili olarak Davutoğlu’ndan gelen cevapları “çarpıcı” ve “oldukça öğretici” buldu: “Altı çizilerek okunacak bir metin…”
Kıbrıs teslim mi ediliyor?Kıbrıs teslim mi ediliyor?Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sunduğu haritada Karpaz'ın Rumlara verildiği iddiaları endişeye neden oldu.
Reina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıReina'ya saldıran teröristin eşi Maltepe'de yakalandıİstanbul Ortaköy'de bulunan Reiana'da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Halk "istikrar yeni sistemde" dediHalk "istikrar yeni sistemde" dediORC araştırma şirketi tarafından toplam 2 bin 340 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasında yeni anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi, partilerin oy oranları ve liderlerin güvenirliği konularında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
  • İşte Günün Gazete manşetleri13 Ocak 2017 Cuma 09:20
  • Mahalle arasında ki o barlarda ölümlü kavga13 Ocak 2017 Cuma 09:07
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar13 Ocak 2017 Cuma 09:00
  • MEB yeni müfredatı açıklayacak13 Ocak 2017 Cuma 08:58
  • HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi13 Ocak 2017 Cuma 08:53
  • Zonguldak'ta 48 ikiz sahte plaka yakalandı13 Ocak 2017 Cuma 08:52
  • İstanbul'da dev FETÖ operasyonu!13 Ocak 2017 Cuma 08:39
  • Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak13 Ocak 2017 Cuma 08:33
  • 15 bin Euro’luk mikrofon kayıp13 Ocak 2017 Cuma 08:22
  • Türkiye'yi derinden yaralayan olay!13 Ocak 2017 Cuma 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri