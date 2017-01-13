Sabah yazarı İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, “Umutsuzluk haramdır” başlıklı makalesinde, ülke olarak bugün yaşadığımız sıkıntıların aşılacağını, ülkemizin önünün aydınlık olduğunu kaydetti.

Hatipoğlu “Ye's ümitsizlik- öyle bir bataklıktır ki düşersek boğuluruz” dedi.

“Ülkemizin önü aydınlıktır. Bugünkü sıkıntılar aşılacak inşallah. Birbirimize güvenmemiz, yardım etmemiz, moral motivasyonunu terk etmememiz lazım. 80 milyonluk bir ülkeyiz. Sınırlarımız hayli geniş. Güçlü devlet, göbeğini kendi kesen bir millet olmak istiyoruz. Elbette sıkıntılarımız var.



Tarihimizde büyük badireler atlatmışız. Cemel'de kılıçlar çekildiğinde, Nahrevan'da develer hızlandığında, Kerbela'da İmam Hüseyin (r.a.), Medine'de İmam Hasan (r.a.) şehit edildiğinde, Medine mihrabında Halife Hz. Ömer (r.a.), Kur'an başında Hz. Osman (r.a.) şehit edildiğinde, evinde Ömer bin Abdülaziz zehirlendiğinde, Moğollar atlarını camilere bağladıklarında, Medine'de Harre olayı gerçekleştiğinde, Haccac Kâbe'yi mancınıkla yıkmaya çalıştığında, Osmanlı'da kargaşalar çıkarıldığında daha çetin günler gördük. Daha zor iklimden geçtik.

Bugünler o günlere göre daha az sarsıcı. Geçecek inşallah. Yeter ki bir olalım. Bizi etnik, sosyal, mezhep, din savaşlarına sokmaya çalışan zalimlere kulak vermeyelim.

Ye's ümitsizlik- öyle bir bataklıktır ki düşersek boğuluruz.

Mehmet Akif'e kulak verin;



Atiyi -geleceği- karanlık görerek azmi bırakma

Alçak bir ölüm varsa, eminim budur ancak.

Dünyada inanmam hani görsem de gözümle

İmanı olan kimse gebermez bu ölümle.

***

Ye's öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.

Ümmide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun

***

Sahipsiz olan memleketin batması haktır

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar

Uğraş ki, telafi edecek bunca zarar var

İş bitti sebatin sonu yok deme. Yılma

Ey milleti merhume; sakın ye'se kapılma.

(Mehmet Akif Ersoy)”