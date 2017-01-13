Milli Eğitim Bakanı Yılmaz yeni müfredatı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni müfredatı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı-MEB yeni müfredat detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredata ilişkin basın açıklaması yaptı. MEB yeni müfredatta neler var? MEB yeni müfredattan çıkarılan konular neler? MEB yeni müfredat derslere göre değişikliklerin tam listesi haberimizde.

İMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"İki yıldır devam eden süreçte sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı bugün temel eğitim ve orta öğretimde okutulan 51 programın güncellenmiş müfredatını kamuoyu ile paylaşıyor.

Bakan Yılmaz, yeni müfredata ilişkin ana başlıkları ve hedefleri düzenlediği basın toplantısıyla açıklıyor. Ardından da 51 programın ünite başlıkları ve içerikleri internet üzerinden görüşe açılacak. 10 Şubat'a kadar tüm paydaşların görüşü alınacak.

Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek. Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek.

TEOG, YGS VEYA LYS'DE FARKLILIK OLMAYACAK"

Bakan Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler."

"Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır."

"Taslak program görüşlere sunulmaya hazır hale geldi. Bu taslak program binin üzerinde kişi ile hazırlandı. Bunlar taslak, kamuoyunun paydaşların fikrini alacağız. Önümüzdeki eğitim hayatında öğrenciler yeni müfredatla başlayacak. Dünya ülkeleri eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapıldı. 10 Şubat 2017 tarihine kadar öğretmenler, velilerimiz, eğitim konusunda görüşü olan herkesin önerilerini bekliyoruz."

"Ülkemizin 2023 hedefleri, hükümet programları, dikkate alındı. Literatürler, dünya ölçeğinde eğitim programları dikkate alındı. Ve bunların ışığında taslak program hazırlandı."

"15 başlıkta öğrenci yeterlilikleri hazırlanmıştır. Bunlar birbirini desteklemektedirler. Bu yolculukta halkımızın desteği çok önemli."

"Ders sayılarını henüz daha belirlemedik. Her öğretmen ve her alan des sayısının artırılmasını istiyor. Hangisinin artırılması faydalı olur. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Gereksiz dersleri ayıklamak lazım. Ders sayısının azaltılması gündemde değil. İçeriğin hafifletilmesi daha doğru diye düşünüyorum"