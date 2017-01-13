Dolardaki yükselişi TCMB ve Erdoğan frenledi

Dolardaki yükselişi Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan frenledi. Yapılan iki hamleyle lira yüzde 2.5’in üzerinde değer kazandı.

Merkez Bankası dün ilk kez piyasaya tepki verdi ve dolardaki yükselişi tersine çevirdi.

Merkez Bankası, önceki gün 3.94 lirayı aşan dolardaki yükselişe karşı her gün düzenlediği haftalık repo ihalesini yapmayarak tedbir aldı. 'Parasal sıkılaştırma' olarak algılanan Merkez'in hamlesi öncesi 3.92 lira olan dolar 3.80 liraya kadar geriledi.

PEKİ MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Piyasaya bugün ihaleyle yüzde 8 faizle 7 milyar lira vermeyi öngören Merkez Bankası bunu yapmadı. Ve bankaları borçlanma için "geç likidite penceresine" yani yüzde 10 faize yöneltti. Bu hamle doları 3.80 liraya kadar indirmeyi başardı.

DOLARA 'ERDOĞAN' FRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Merkez Bankamız gereken önlemleri alacak güçtedir' sözlerinin ardından ise dolar 3.76 liraya kadar geriledi. Türk Lirası bir günde yüzde 2.5 değer kazanmayı başardı. Kamu bankalarının da yoğun dolar satışı dikkat çekti. Dolarda bankalararası piyasada son işlemler 3.7926 liradan yapıldı.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 4 YÜKSELDİ

Analistler, dolarda düşüş için 3.80 liranın altına inilmesi gerektiğini en önemli seviyenin ise 3.75 lira olacağını vurguluyor. Borsa İstanbul da dün hızlı yükseldi. Özellikle bankalara yoğunlaşan alımlarla Borsa İstanbul günü yüzde 4.15 yükselişle 80 bin 891 puandan tamamladı.

Hürriyet