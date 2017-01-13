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Elif Çakır’dan AK Parti’ye Başkanlık sorusu

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Yazar Elif Çakır, Anayasa değişikliği konusunda AK Parti’yi eleştirerek “Ne aceleniz var” dedi.
Elif Çakır’dan AK Parti’ye Başkanlık sorusu
Elif Çakır’dan AK Parti’ye Başkanlık sorusu Elif Çakır’dan AK Parti’ye Başkanlık sorusu Elif Çakır’dan AK Parti’ye Başkanlık sorusu

Karar yazarı Elif Çakır, “Başkanlık sistemi ve Erdoğan” başlıklı yazısında, Meclis’te görüşmeleri süren Anayasa değişikliği konusunda AK Parti’ye yönelik eleştirileriyle dikkatleri üzerine çekti.

Teklife karşı CHP’nin muhalefet tarzı ile MHP’nin Başkanlık çelişkisini de eleştiren Elif Çakır, AK Parti ile ilgili ise aynen şöyle yazdı:

“Ey AK Parti… Ey AK Partili milletvekilleri… Ey Başbakan…

Meclis’e getirdiğiniz teklifle ‘devletin’ sistemini değiştiriyorsunuz… Bunu ‘millet’ adına yaptığınızı söylüyorsunuz… Madem ki muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Bu milletin hayrına bir iş yapıyorsunuz, o halde ‘millet’e anlatmaktan kaçınmayın. Ne aceleniz var?

Tamam, ‘evet’ oyu vereceksiniz. Aksini düşünen yok zaten. Ki teklifin altında hepinizin imzası var. Ama buna rağmen milletin vekilleri niçin kullandıkları oyu ispat etme zorunluluğu hissediyor? Bu tuhaflığın bir açıklaması var mı?”

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