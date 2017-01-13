Ekmeğe zam yapılacak mı?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TV’lerde canlı yayınlanan açıklamasında şunları söyledi:
Ekmek ve un fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok. 90 gün vadeli vade farksız buğday satışını başlatıyoruz.
|İmsak 06:49
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|Öğle 13:20
|İkindi 15:43
|Akşam 18:06
|Yatsı 19:31
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TV’lerde canlı yayınlanan açıklamasında şunları söyledi:
Ekmek ve un fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok. 90 gün vadeli vade farksız buğday satışını başlatıyoruz.