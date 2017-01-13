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Ekmeğe zam yapılacak mı?

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Ekmeğe zam yapılacak mı?
Tarım Bakanı Faruk Çelik "Ekmek zammını gerektirecek bir durum yok" dedi.
Ekmeğe zam yapılacak mı? Ekmeğe zam yapılacak mı? Ekmeğe zam yapılacak mı?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TV’lerde canlı yayınlanan açıklamasında şunları söyledi:

Ekmek ve un fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok. 90 gün vadeli vade farksız buğday satışını başlatıyoruz.

 

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