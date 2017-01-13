Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Gönlümüz kürsü adabına uygun şekilde herkesin demokratik hakkını kullanması. Orada partilerinin düşüncelerini dile getirmesi. Öyle ya da böyle şu anda 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreçte demokrasi adabına uygun şekilde bunun devam etmesini umuyorum. şu anda bazı milletvekili arkadaşlarımızn zarar görmesi, birinin burnunun kırılması, diğerinin bacığının ısırılması gibi çirkin davranışlar hiçbir milletvekiline yakışaz. Bunlar arzu ettiğimiz görüntüler değil. Bu hafta içinde bunun biteceğini düşünüyorum. Bu süreçten sonra konu asıl sahibine gidecek. Öyleyse bu korku neden? Buradaki tüm arkadaşlar milletin vekilidir, asıl millet bekliyor.Nihai kararı ben vereceğim diyor.



TEK ADAMCILIĞI UYGULAYAN TEK PARTİ CHP

Türkiye'de tek adamcılık konuşulacaksa bunun uygulamasını yapan tek parti CHP'dir. Kuruluşundan beri tek adam üstünde gitmişlerdir. Biz onların il başkanlarının valilik yaptığı dönemleri biliriz. Şimdi kimi, nereden aldatmaya kalkacaksınız. gelişmiş ülkelerde Başkanlık veyahut yarı başkanlık gibi sistemlerin oturduğunu görüyoruz.



Meclis çalışamaz hale getirilirse erken seçim düşünülebnilir