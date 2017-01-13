13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:21Öğle 13:20İkindi 15:43Akşam 18:06Yatsı 19:31
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 80.593 -0.37
  • Altın: 146,633 1.43
  • Dolar: 3,8063 1.34
  • Euro: 4,0527 1.17

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

»
Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa çalışmalarını değerlendirirken, 'Meclis çalışamaz hale getirilirse erken seçim düşünülebilir' dedi.
Erdoğan'dan erken seçim açıklaması Erdoğan'dan erken seçim açıklaması Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Gönlümüz kürsü adabına uygun şekilde herkesin demokratik hakkını kullanması. Orada partilerinin düşüncelerini dile getirmesi. Öyle ya da böyle şu anda 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreçte demokrasi adabına uygun şekilde bunun devam etmesini umuyorum. şu anda bazı milletvekili arkadaşlarımızn zarar görmesi, birinin burnunun kırılması, diğerinin bacığının ısırılması gibi çirkin davranışlar hiçbir milletvekiline yakışaz. Bunlar arzu ettiğimiz görüntüler değil. Bu hafta içinde bunun biteceğini düşünüyorum. Bu süreçten sonra konu asıl sahibine gidecek. Öyleyse bu korku neden? Buradaki tüm arkadaşlar milletin vekilidir, asıl millet bekliyor.Nihai kararı ben vereceğim diyor.

TEK ADAMCILIĞI UYGULAYAN TEK PARTİ CHP

Türkiye'de tek adamcılık konuşulacaksa bunun uygulamasını yapan tek parti CHP'dir. Kuruluşundan beri tek adam üstünde gitmişlerdir. Biz onların il başkanlarının valilik yaptığı dönemleri biliriz. Şimdi kimi, nereden aldatmaya kalkacaksınız. gelişmiş ülkelerde Başkanlık veyahut yarı başkanlık gibi sistemlerin oturduğunu görüyoruz.

Meclis çalışamaz hale getirilirse erken seçim düşünülebnilir

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa çalışmalarını değerlendirirken, 'Meclis çalışamaz hale getirilirse erken seçim düşünülebilir' dedi.
Anayasa teklifinin 8. maddesi kabul edildiAnayasa teklifinin 8. maddesi kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 oy ile kabul edildi
CHP'den erken seçim çağrısı!CHP'den erken seçim çağrısı!CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Rejim değişikliği olacağına erken seçime evet" açıklamasında bulundu. HDP de "erken seçim taraftarıyız" dedi.
Başbakan Cenevre'ye gitmeyecekBaşbakan Cenevre'ye gitmeyecekKıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gitmeyeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, anayasa görüşmelerinin önemini vurguladı.
Halaçoğlu: Kasımda Türkiye'yi bir seçim bekliyorHalaçoğlu: Kasımda Türkiye'yi bir seçim bekliyorMHP'li Yusuf Halaçoğlu, "330 olsa da hatta halk oylamasında anayasa onaylansa da zaten erken seçim yapacak AKP" dedi
HDP'li Figen Yüksekdağ'a müebbet hapis istemiHDP'li Figen Yüksekdağ'a müebbet hapis istemiHDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • CHP'li Altay'dan Bahçeli için skandal sözler12 Ocak 2017 Perşembe 16:53
  • Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu!12 Ocak 2017 Perşembe 16:04
  • Erdoğan'dan sert tepki: Herkes haddini bilecek!12 Ocak 2017 Perşembe 14:31
  • İbrahim Kalın’dan CENTCOM'un PYD desteğine cevap!12 Ocak 2017 Perşembe 14:20
  • Anayasa değişikliği çıkmazsa Türkiye seçime mi gidecek?12 Ocak 2017 Perşembe 13:12
  • Ahmet Davutoğlu TBMM Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi12 Ocak 2017 Perşembe 12:48
  • CHP'li Erdoğdu 'Tekbir' sesini DAEŞ'le bağdaştırdı12 Ocak 2017 Perşembe 11:23
  • CHP'liler TBMM kürsüsünü parçaladı12 Ocak 2017 Perşembe 09:36
  • MHP lideri Bahçeli: Anayasa Meclis'ten geçmezse seçim yapılmalı12 Ocak 2017 Perşembe 08:55
  • CHP'nin saldırısına rağmen fire sayısı düştü12 Ocak 2017 Perşembe 08:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri