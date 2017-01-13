CHP'li Tanal Meclis'e köpeğiyle geldi

CHP'li bir vekilin AK Partili Muhammet Balta'yı ısırmasının ardından AK Partili isimlerden bazıları Meclis'te dün "Köpekler giremez" pankartları açtı. Açılan pankarta CHP'liler tepki gösterdi.
KÖPEĞİYLE MECLİS'E GELDİ
Pankarta sinirlenen CHP'lilerden biri de Mahmut Tanal oldu. Meclis'e gelen Tanal, köpeği Dori ile basın toplantısı yaparak "Bir ülkenin medeniyet ölçüsü hayvanlara nasıl davranıldığıyla ölçülür. Köpek, Meclis'e de girecek her yere de girecek." diye konuştu.
CHP'Lİ VEKİL AK PARTİLİ BALTA'NIN BACAĞINI ISIRMIŞLARDI
Meclis'te süren yeni anayasa çalışmalarında CHP'li vekiller kavga çıkarmış, yaşanan arbedede CHP'li bir vekil, AK Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta'yı bacağından ısırmıştı.
Bu saldırının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır "Dikkat köpek giremez" yazılı afişle Genel Kurul Salonu'nda yerini almış ve bu saldırıya tepki göstermişti.