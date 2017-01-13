13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:21Öğle 13:20İkindi 15:43Akşam 18:06Yatsı 19:31
    • 14°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 81.413 0.65
  • Altın: 145,561 0.69
  • Dolar: 3,7854 0.78
  • Euro: 4,0278 0.54

Metris'ten akılalmaz kaçış!

»
Çifte cinayetten ve 3 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılandığı davada 75 yıl hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Yasin Icıl'ın, aynı davadan beraat eden kardeşinin yerine cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.
Metris'ten akılalmaz kaçış!
Metris'ten akılalmaz kaçış! Metris'ten akılalmaz kaçış! Metris'ten akılalmaz kaçış!

Tutuklu kardeşinin kimliğiyle tahliye olduÇifte cinayetten ve 3 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılandığı davada 75 yıl hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Yasin Icıl'ın 23 gün önce Metris Cezaevi'nden firar ettiği ortaya çıktı. Yasin Icıl'ın, aynı davada yargılanan ve beraat eden kardeşi Ersin Icıl'a çok benzediği, onun kimliğiyle cezaevinden firar ettiği ortaya çıkarıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Metris Cezaevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.


YARGILAMAYA KONU OLAY

Kağıthane'de Şehriban Icıl'la düğünü olan Erkan Bayat, 4 Ağustos 2014 günü fotoğraf stüdyosuna gitti. Bu sırada gelin Şehriban Icıl'ın yakınları da fotoğraf stüdyosuna geldi. Fotoğrafçı dükkanında iki aile arasında kavga çıktı. Şehriban Icıl'ın yakınları yanlarında getirdikleri tabanca ile damat Erkan Bayat ve aile üyelerine kurşun yağdırdı.

Olayda Erkan Bayat ve amcası Celal Bayat hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası yakınları gelini de alarak kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu yakalanan gelinin kardeşleri Yasin Icıl ve Ersin Icıl tutuklandı. Soruşturma sonunda Yasin Icıl (20), Ersin Icıl (18) ve olayın olduğu günden beri firari olan Suat Icıl (30) hakkında dava açıldı.

DAVA ARALIK AYINDA KARARA BAĞLANDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2016 tarihinde görülen karar duruşmasında Ersin Icıl beraat etti. Yasin Icıl, 2 kez kasten adam öldürme, 3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firari Suat Icıl'ın ise dosyası ifadesi alınamadığı için ayrıldı.

KARDEŞİ GİBİ SAKAL TIRAŞI OLDU

Duruşmadan sonra iki kardeş de tutuklu bulundukları Metris 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na geri götürüldü. Kardeşine çok benzeyen Yasin Icıl cezaevine gider gitmez kardeşi gibi sakal tıraşı oldu. Sonra da kardeşinden aldığı kimlikle onun yerine tahliye oldu.

Ağabeyinin yerine geçen Ersin Icıl bir süre sonra cezaevi psikoloğuna giderek beraat ettiğini ancak tahliye olamadığını söylemesi üzerine durum ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

"İNTİHAR EDERİM DEYİNCE KABUL ETTİM"

Soruşturma kapsamında Ersin Icıl'ın (19) 24 Aralık 2016 tarihinde 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı. Ersin Icıl ifadesinde Kağıthane'de Erkan ve Celal Bayat'ın öldürülmesi ile ilgili tutuklandıklarını, o dönem reşit olmadığı için önce Maltepe Cezaevi'ne konulduğunu, reşit olunca da Metris Cezaevi'ne gönderildiğini söyledi. Ersin Icıl, "Metris'te ağabeyim ile aynı koğuşta kalıyorduk. Ağabeyim, ceza aldı. Nezarethanede ağabeyim bana "Cezaevine gittiğimizde ceza aldım, ağabeyim de beraat etti' dememi istedi. Ben de böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Ağabeyim 'İntihar ederim" deyince ben de kabul ettim. Ağabeyim sakal tıraşı oldu. Kimlik kartımı aldı. Ağabeyimle ben birbirimize çok benziyorduk. Yüz, kulak, burun yapımız birbirine benziyordu. Ertesi gün ağabeyimin kaçtığını yetkililere söyledim. Ancak ben ağabeyimin kaçışı ile ilgili herhangi bir plan yapmadım" diye ifade verdi.

ERSİN ICIL TUTUKLANDI

Bu ifadesinin ardından Ersin Icıl, "Cezaevindeki tutuklunun kaçmasına imkan sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yasin Icıl ise her yerde aranıyor.

İNFAZ KORUMA MEMURLARI HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metris Cezaevi'nde gerçekleşen yanlış tahliye olayıyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Savcılık, olayla ilgili 6 infaz koruma memurunu da ifadeye çağırdı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda bina çöktü! Yaralılar varZeytinburnu'nda bina çöktü! Yaralılar varİstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı bir bina çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında kaldıKestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında kaldıSamsun'un Terme İlçesi'nde 65 yaşındaki Ahmet Uyanık, kestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
İşte MİT'in ByLock Raporuİşte MİT'in ByLock RaporuFETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock'la (Chat and Talk) ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırladığı teknik rapor ortaya çıktı.
Tatilde karşılaştığı doktor sayesinde kurtulduTatilde karşılaştığı doktor sayesinde kurtulduTatilde karşılaştığı doktor sayesinde kurtuldu
Metris'ten akılalmaz kaçış!Metris'ten akılalmaz kaçış!Çifte cinayetten ve 3 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılandığı davada 75 yıl hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Yasin Icıl'ın, aynı davadan beraat eden kardeşinin yerine cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.
Samsun ve Ordu'nun il sınırını bir cadde belirliyor!Samsun ve Ordu'nun il sınırını bir cadde belirliyor!Samsun'a bağlı Ambertepe Mahhalesi ile Ordu'ya bağlı Şenbolluk Mahallesi sınırını ortadan geçen cadde belirliyor.
  • Erdoğan'dan vatandaşa kritik çağrı13 Ocak 2017 Cuma 15:31
  • 9 amiral için KRİTİK karar!13 Ocak 2017 Cuma 15:12
  • Kocaeli'de fabrikada patlama13 Ocak 2017 Cuma 14:20
  • ÖSYM'nin son 15 yılına inceleme!13 Ocak 2017 Cuma 13:43
  • FETÖ’cüler hayal dünyasında yaşıyor13 Ocak 2017 Cuma 12:27
  • AK Partili Selçuk Özdağ: “Bugün Nihal Atsız’ın fikirleri iktidardadır”13 Ocak 2017 Cuma 11:52
  • Sınıra 30 km'lik duvar!13 Ocak 2017 Cuma 11:52
  • Milli Eğitim Bakanı Yılmaz yeni müfredatı açıkladı13 Ocak 2017 Cuma 11:39
  • Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak13 Ocak 2017 Cuma 11:25
  • Zeybekci: İstediklerini yapmıyoruz13 Ocak 2017 Cuma 11:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri