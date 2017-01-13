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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Kıbrıs çıkışı

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Cumhurbaşkanı, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakereleri için; "Güney Kıbrıs ve Yunanistan farklı beklenti içindeler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Kıbrıs çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Kıbrıs çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Kıbrıs çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Kıbrıs çıkışı

Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilere Kıbrıs müzakereleri konusunda açıklamalarda bulundu.

"EŞİT ORANDA ASKER BULUNDURACAĞIZ"

Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri için Cumhurbaşkanı; "Garantör ülkeler istikrarlı bir yerde değil. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışma içerisinde. Samimiyet ortaya koyuyor. Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala farklı beklentiler içerisindeler. Garantiler, güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin dedik. Güvenlikte de, biz daha önce belirlendiği gibi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni eşit oranda asker bulunduracağız. Daha önce konuşmuştuk. Hala açık Maraş-kapalı Maraş, Erenköy var. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız bizim teklifimiz var, Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirilerek Kuzey Kıbrıs'a bırakılır, diğer bölge de Güney Kıbrıs'a bırakılır. Yok Karpaz bize bırakılsın, yok orası bize bırakılsın, böyle bir şey olamaz dedik. Biz orada adil, kapsayıcı barış istiyorsak ölçüsü budur, başka bir şey beklenmesin dedik." diye konuştu.

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