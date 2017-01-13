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Sanayi ciro endeksinde son durum

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Sanayi ciro endeksinde son durum
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış gösterdi.
Sanayi ciro endeksinde son durum Sanayi ciro endeksinde son durum Sanayi ciro endeksinde son durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda ekim ayına kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 3,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 11,5 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 17,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, kasımda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,8 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, kasımda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 32,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 10,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 8,2 ile mobilya imalatı takip etti. Söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış, yüzde 1,6 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 0,9 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 0,3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı izledi.

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