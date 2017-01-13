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Melek yatırımcılar İstanbul’a geliyor

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Melek yatırımcılar İstanbul’a geliyor
Tüm dünyada 75 ülkeden 50 milyar dolar işlem hacmine sahip melek yatırımcılar İstanbul’da bir araya geliyor.
Melek yatırımcılar İstanbul’a geliyor Melek yatırımcılar İstanbul’a geliyor Melek yatırımcılar İstanbul’a geliyor

Geçtiğimiz haftalarda kitlesel fonlama yasa tasarısının TBMM'de kabul edilmesiyle yeni yıla umutla giren girişimcilere bir diğer güzel haber Dünya Melek Yatırım Forumu'ndan (WBAF) geldi. Sabah'tan Timur Sırt'ın yazısına göre dünyada 50 milyar dolar işlem hacmiyle girişimcileri fonlayan melek yatırımcıların başkanları ve önde gelen isimleri 13 Şubat'ta İstanbul'da Swissotel The Bosphorus'ta bir araya gelecek.

100'DEN FAZLA KONUŞMACI

Birçok dünya liderine danışmanlık yapan WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, Londra Borsası'nın organizasyonun ana sponsorluğunu üstlendiğine dikkat çekerek, forumda yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcının İstanbul'a geleceğini müjdeledi. Böylece Türk girişimciler önemli yatırımcılarla tanışma fırsatı yakalayacak. Forumda 100'ün üzerinde konuşmacının yer alacağını açıklayan Altuntaş, şöyle devam etti:

"Konuşmacılar arasında dünyanın en önemli melek yatırımcılarının yanı sıra politikacılar, sivil toplum kuruluşu liderleri, bankacılar, borsa başkanları, teknopark CEO'ları, uluslararası akademisyenler ve pek çok bakan var. Bu yıl tartışacakları konu ise hayli ilginç. 'Kurumsal yatırım sermayesi ile melek yatırımcıları start-up aşamasından itibaren nasıl daha fazla buluşturabiliriz?' Bu da şu demek: Yılda 50 milyar dolarlık melek yatırım pazarı, 96 milyar dolarlık kurumsal yatırım sermayesi ile buluştuğunda oluşacak çarpan etkisini siz hesaplayın. İstanbul bu yıl böylesine önemli bir foruma ev sahipliği yapıyor!"

Altuntaş, İngiltere Başbakanı'nın FinTech Özel Temsilcisi Alastair Lukies ve Türk Telekom'un CEO'su Paul Doany çok önemli iki konuşma yapacağını belirterek şu bilgiyi verdi: "Alastair Lukies, FinTech sektörüne yatırım yapacak melek yatırımcıları önümüzdeki 25 yıl içinde nelerin beklediğini anlatacak. Paul Doany ise, hem kişisel melek yatırımcılık tecrübesi hem de Türk Telekom'daki kurumsal yatırım tecrübesini birleştirerek startup-melek yatırımcı-kurumsal yatırımcı üçlüsünü işbirliği yaptıkları takdirde nasıl daha fazla çıkış üretebileceklerinin yol haritasını verecek."

KÖRFEZ'DEN GİRİŞİMCİYE DESTEK

Bu yılki forumu girişimciler ve melek yatırımcılar için daha da değerli kılan unsur ise Körfez ülkelerinden yoğun bir yatırım delegasyonunun katılımı olacak. Özellikle Bahreyn, Dubai ve Katar'dan gelen yatırım delegasyonlarına önemli isimler başkanlık ediyor.

Örneğin Katar Kalkınma Bankası'nın CEO'su hem Türk hem de uluslararası start-up girişimcileriyle bizzat ilgileneceğini belirtti. Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan da önemli yatırımcılar foruma katılacaklarını teyit ettiler. Bu da İstanbul'un hem Avrupa hem Afrika hem de Asya üçgeninde erken aşama yatırım ekosistemindeki önemini bir kat daha artırıyor.

DEV ÖRGÜTLER DESTEK VERİYOR

Merkezi Washington'da bulunan GBAN (Global Melek Yatırım Ticaret Örgütü), merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN), merkezi Lagos'ta bulunan Afrika Melek Yatırım Ticaret Örgütü (ABAN), merkezi Dubai'de bulunan Ortadoğu Melek Yatırım Ticaret Örgütü'nün (MBAN) yanı sıra merkezi Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler Gelişim Organizasyonu'nun (UNIDO) Girişimciliği Geliştirme Bölümü de bu forumun destekçileri arasında. Forumun ev sahipliğini ise başkanlığını Barbaros Altuntaş'ın yaptoğı TBAA - Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği yapıyor.

FİNTECH GURUSU'NDAN ÖZEL BİLGİLER

Forum, FinTech sektörünün dünyaca ünlü gurusu ve ABD'de en çok satan kitaplara imza atan uluslararası isme de ev sahipliği yaptığını ifade eden Altuntaş, "IBM Watson Financial Services'ın özel temsilcisi Paolo Sironi, forum öncesi, 12 Şubat Pazar günü öğleden sonra Swissotel'de 3 saatlik özel bir master-class düzenliyor. FinTech sektörünün ana yol haritasını özetleyecek olan bu master-class'ı bu sektöre yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ TEMSİL EDİLİYOR

Oturumlarda Türkiye'yi İTÜ Arıteknokent'in CEO'su Kenan Çolpan, TEB Özel Bankacılık Grup Koordinatörü Banu Taşkın, Bankalararası Kart Mekezi'nin (BKM) desteklediği Fintech İstanbul'un kurucularından Prof. Selim Yazıcı, Borsa İstanbul'un Başkanı Himmet Karadağ, Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Vekili Hakan Ertürk ve Sermaye Piyasaları Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Oruç'un aralarında bulunduğu güçlü bir ekip temsil edecek.

Sabah

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