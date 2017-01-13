Doğubayazıt'ta 2 yıldan bu yana iktidar partisinin ilçe başkanlığı görevini yürüten Salih Eryılmaz, AK parti genel merkezine gönderdiği dilekçede istifasını bildirdi. Eryılmaz, istifanın gerekçesiyle ilgili olarak bir açıklama yapmadı.
13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
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AK Partili Eryılmaz istifa etti
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