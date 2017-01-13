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Trump'ın seçilmesi Soros'a pahalıya mal oldu!

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Trump'ın seçilmesi Soros'a pahalıya mal oldu!
Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1 milyar dolar kaybetti.
Trump'ın seçilmesi Soros'a pahalıya mal oldu! Trump'ın seçilmesi Soros'a pahalıya mal oldu! Trump'ın seçilmesi Soros'a pahalıya mal oldu!

Şöhretini 1992 yılında pounda karşı aldığı pozisyon ile kazanan George Soros, Trump'a yenik düştü. Ünlü hedge fon yöneticisi George Soros, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 1 milyar dolar kaybetti.

Konuya yakın kaynakların Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, Trump'ın zaferinin ardından Soros'un pozisyonları kendisine zarar vermeye başladı.

Dow Jones Sanayi endeksi, seçim gününden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı.

Ünlü milyarder, Trump'ın rakibi Hillay Clinton'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerindendi. Soros 2013 yılı seçimlerinde Obama'yı desteklerken, 2004'teki seçimlerde Bush'a karşı demokratlara 20 milyon dolar bağışlamıştı. Soros geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi aday Trump'ı ağır sözlerle eleştirmişti.

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