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Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına mı geçilecek?

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Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına mı geçilecek?
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Akaryakıt fiyatlarda acilen indirime gidilmeli, yeniden tavan fiyat uygulamasına geçilmeli" dedi.
Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına mı geçilecek? Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına mı geçilecek? Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına mı geçilecek?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarında acilen indirime gidilmesini, yeniden tavan fiyat uygulamasına geçilmesini istedi.

Palandöken, yaptığı açıklamada, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 15, motorine 13 kuruş zam geleceğini hatırlatarak, akaryakıt dağıtım şirketlerinin, petrol fiyatları ve dolardaki kur artışını gerekçe göstererek fiyat artışına gitmesini eleştirdi.

'TAVAN FİYATA GEÇİLSİN'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın akaryakıt fiyatlarındaki dağıtıcı ve bayi paylarını çok yakından izlediklerine ve payların üst sınıra dayandığına ilişkin uyarısını hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle de olsa gerek 2,5 yıla yakın bir zamandan beri sektöre hiç müdahale edilmedi. Müdahale edilmemesini fırsat bilen petrol dağıtıcı ve bayiler her geçen gün kar marjlarını artırıyorlar. Petrol fiyatlarının sürekli artması ile yeni yılda A'dan Z'ye her şeye zam gelmeye başladı. Artık müdahale kaçınılmaz hale geldi. Her hafta petrole zam insanları bıktırdı.14 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 15, motorine 13 kuruş zam gelecek olması yanlış. Fiyatlarda acilen indirime gidilmeli. Akaryakıt fiyatlarında yeniden tavan fiyat uygulamasına geçilmelidir."

AA

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