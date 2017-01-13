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Erdoğan'dan vatandaşa kritik çağrı

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Erdoğan'dan vatandaşa kritik çağrı
Döviz piyasasındaki hareketliliği değerlendiren Erdoğan, "Ben yine milletime çağrı yapıyorum. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin" dedi.
Erdoğan'dan vatandaşa kritik çağrı Erdoğan'dan vatandaşa kritik çağrı Erdoğan'dan vatandaşa kritik çağrı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar ve eurodaki hareketlilik ile ilgili basın mensuplarının sorusu üzerine, "Bizimki medcezir hareketi gibi oldu. Bir konuşma yapıyorsunuz iniyor, sonra bir konuşma yapıyorsunuz çıkıveriyor. Bu hafta içinde tekrar bir değerlendirmeyi yapacağız. Burada ürkecek bir durum söz konusu değil. Ben yine milletime çağrı yapıyorum. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin. Bunları TL ye dönüştürsün" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maliye Bakanlığımızın başlattığı bir kampanya vardı. Bu kampanyada da maşallah iyi bir geri dönüşüm oldu. Daha ileri gidiyorum. Yerli parayla ithalat ve ihracatın yapılması konusunda da anlaşmaya vardığımız ülkeler var. O başladığı zaman yerli para üzerinde döviz kurunun baskısı daha da azalacak diye bekliyorum" dedi.

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