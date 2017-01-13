Zeytinburnu'nda bina çöktü! Yaralılar var

İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı bir bina çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvay yakınındaki 7 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalıp yaralandığı bildiriliyor.



BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Binanın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Enkaz altında daha fazla insan olup olmadığı bilinmediği için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor



BİR YIL ÖNCE ÖNCE BOŞALTILMIŞTI



Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın bir yıl önce tahliye edildiğini belirterek şunları söyledi;



"6 daireli bir bina. Daha önce tahliye edilmişti. Bu bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997'da da iskanı alınmış bir bina. Binanın durumuyla ilgili bizlere duyum gelmişti ve araştırma yaptık. Yaklaşık bir yıl önce 2015 24 Aralık tarihinde biz binayı tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama Allah'tan o sıkıntıları göğüsleyip tahliye etmiştik. yoksa çok büyük sıkıntı yaşardık."