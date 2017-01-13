Dedesinin sözüyle cevap verdi!

Başbakan Yıldırım, önceki gece anayasa değişikliği görüşmelerinde yanındakilere torunlarını fotoğrafları göstererek, uzun Meclis mesaisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, çok çalışmayla ilgili dedesiyle yaşadığı bir anısını paylaşırken, "Rahmetli dedem bizi çok çalıştırırdı. Çocukken su arkı kazdırırdı. Yorulurduk tabii. 'Yorulduysanız kazmayı bırak da küreği al' derdi" dedi.

BAŞBAKANA O CAPS'İ GÖSTERDİLER

Yıldırım'ın muhalefet kulisinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı sürpriz çay sohbeti dün sosyal medyanın da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "TV'leri açın mücadele göreceksiniz" sözleri daha sonra da çay sohbetinin görüntülerinden oluşturulan caps kuliste başbakana da gösterildi.

MÜBAŞİR ÇAĞIRIYOR

Yıldırım, kulisteki milletvekillerini oylama için genel kurul salonuna davet eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yüksek seslenişini duyunca da "Mübaşir çağırıyor" esprisi yaptı. Yıldırım'ın sohbetlerinde döviz kurunda yaşanan sürekli artış gündeme geldi. Yıldırım, "Sürecin böyle olacağını daha önceden öngörmüştük. Bu ivme böyle gitmeyecek. Hükümetinize güvenin her şey çok güzel olacak. Türkekonomisi sağlam temellerde" değerlendirmesini yaptı.

HÜRRİYET