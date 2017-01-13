Türkiye tepki gösterince ABD çark etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu PYD’nin çözüm masasında yer alması gerektiğine dair sözlerine açıklık getirdi. Toner, Suriyeli Kürtlerin Suriye’nin geleceğinde söz hakkı olması gerektiğini vurguladı; Türkiye’nin tepkisine yol açan açıklamasının illa ki ‘PYD masada olmalı’ anlamına gelmediğini savundu. Toner günlük basın toplantısında, Türkiye’nin gösterdiği tepkiye bir yanıtı olup olmadığı sorusuna yanıtında şu ifadeleri kullandı:

‘BÜTÜN SURİYELİLERİN SÖZ HAKKI OLMALI’

“Uzun zamandır Suriye krizine Suriyelilerin yöneteceği ve daha temsili, barışçıl ve birleşik bir ülke yaratabilecek bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini söylüyoruz. Salı günkü sözlerimin tek nedeni ve tek bağlamı buydu. BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı açıkça, Suriye’nin geleceğine Suriyelilerin karar vereceğini belirtiyor. Ve bütün Suriyelilerin -ki bu, Suriyeli Kürtleri, Arapları, Türkmenleri, bütün grupları kapsar bu süreçte söz hakkına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, yeni görüşme ve müzakerelerin başlaması halinde masada illa ki kimlerin olması gerektiğinden söz etmiyordum. Basitçe, bu siyasi süreçten ne çıkarsa çıksın, bunun bütün Suriyelilerden kabul görmesi gerekeceğini söylüyordum. Bütün Suriyelilerin söz hakkı olmalı.” Toner, “Bu Amerikan poziyonunda bir değişiklik anlamına mı geliyor?” sorusuna da, “Kesinlikle hayır. Aylardır bunu söylüyoruz” yanıtını verdi.

MARK TONER PYD İÇİN NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Suriye görüşmelerinde gelinecek süreç içinde, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu PYD'nin de masada yer alması gerektiğini söylemişti.