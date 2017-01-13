Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.
Burada konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Kulp halkının teröre karşı her zaman dik durduğunu anlatarak, çeşitli zamanlarda PKK'nın Kulp halkını bundan dolayı cezalandırdığını söyledi. Sözen, "Kulp halkı teröre karşı hep dik durmuştur.
Kulp halkı dik durduğu için hain, alçak, PKK terör örgütü bu halkı çeşitli zamanlarda cezalandırmıştır. 1 Ocak 1995 yılında Hamzalı Köyü'nde terör örgütü PKK, 23 vatandaşımızı hunharca katletmiştir. O vatandaşlarımızın içinde 6 aylık Fatma bebek, 23 yaşındaki Aysel Tanrıverdi, 85 yaşındaki Tayyip dedemiz de vardı. Biz bunun unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız. PKK terör örgütünün arkasındaki siyasi uzantısı da asla Kürt değildir, asla Kürt halkının temsilcisi değildir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık,140 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla ilçe merkezinde sloganlarla yürüyüş gerçekleştirmesinin ardından program son buldu.
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Diyarbakır'da tarihi görüntü!
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.
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