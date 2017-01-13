13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:21Öğle 13:20İkindi 15:43Akşam 18:06Yatsı 19:31
    • 7°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -9°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 81.524 0.78
  • Altın: 143,484 -0.75
  • Dolar: 3,7534 -0.07
  • Euro: 3,9872 -0.47

İngiltere'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı

»
İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.
İngiltere'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı
İngiltere'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı İngiltere'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı İngiltere'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başbakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında May, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini mart ayı sonundan önce işleteceklerini hatırlatarak, "Gelecek hafta ise müzakerelerdeki amaçlarımızı açıklayacağım." dedi.

Suriye konusunun  görüşmede ele alındığını belirten May, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE VE RUSYA NÜFUZUNU KULLANMALI"

"Suriye'de geçen ay varılan kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Astana'da bu ay yapılacak görüşmelerde uygun koşulları oluşturmak için Rusya ve Türkiye'nin ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları önemli. Müzakerelere geri dönülmesi için ortaya konulan çabaları destekliyoruz. Çünkü, bu korkunç savaşa son vermenin tek yolu, gerçek ve kapsayıcı siyasi bir çözüme geçiş süreci sağlamaktır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ateşkese uyulması halinde Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünya devi duyurdu! 100 bin kişiyi işe alacakDünya devi duyurdu! 100 bin kişiyi işe alacakOnline alışveriş devi Amazon, 18 ay içinde 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.
HDP’li vekil Nursel Aydoğan'a hapis cezasıHDP’li vekil Nursel Aydoğan'a hapis cezasıTerör operasyonları kapsamında tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişmeReina saldırısı soruşturmasında flaş gelişmeOrtaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen Uygur asıllı 2 Çin vatandaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Türkiye-Rusya yakınlaşması İran'ı rahatsız ettiTürkiye-Rusya yakınlaşması İran'ı rahatsız ettiDışişleri Bakanlığından bir yetkili, İran'ın, Suriye konusunda Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.
TBMM'de 9. madde kabul edildiTBMM'de 9. madde kabul edildiTBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu"nu düzenleyen 9. maddesi kabul edildi.
İngiltere'den Türkiye ve Rusya'ya çağrıİngiltere'den Türkiye ve Rusya'ya çağrıİngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.
  • HDP İlçe Eş Başkanları tutuklandı13 Ocak 2017 Cuma 17:35
  • Kılıçdaroğlu rekor kırdı!13 Ocak 2017 Cuma 17:29
  • Diyarbakır'da tarihi görüntü!13 Ocak 2017 Cuma 17:26
  • 68 bin 774 hesap incelemede! Ünlü isimler de var13 Ocak 2017 Cuma 17:22
  • Dedesinin sözüyle cevap verdi!13 Ocak 2017 Cuma 17:19
  • Zeytinburnu'nda bina çöktü! Yaralılar var13 Ocak 2017 Cuma 17:10
  • Kestiği ağacın dalı ile gövdesi arasında kaldı13 Ocak 2017 Cuma 16:50
  • İşte MİT'in ByLock Raporu13 Ocak 2017 Cuma 16:37
  • Tatilde karşılaştığı doktor sayesinde kurtuldu13 Ocak 2017 Cuma 16:25
  • Metris'ten akılalmaz kaçış!13 Ocak 2017 Cuma 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri