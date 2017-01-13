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Türkiye-Rusya yakınlaşması İran'ı rahatsız etti

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Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, İran'ın, Suriye konusunda Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Türkiye-Rusya yakınlaşması İran'ı rahatsız etti
Türkiye-Rusya yakınlaşması İran'ı rahatsız etti Türkiye-Rusya yakınlaşması İran'ı rahatsız etti Türkiye-Rusya yakınlaşması İran'ı rahatsız etti

Türkiye-İran ilişkileri hakkında gazetecilere bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasından İran'ın rahatsız olduğunu belirtti.

İRAN TRUMP'I ENDİŞEYLE TAKİP EDİYOR

Türkiye-İran ilişkileri konusuna değinen yetkili, her iki ülkenin birbirinin farkında olduğunu, özellikle bölgesel konularda farklı görüşlere sahip olsalar da angajmanın kesilmemesinin yararına inandıklarını kaydetti.

ABD'deki Başkan Barack Obama yönetiminin İran için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren yetkili, şu anda ABD başkanı seçilen Donald Trump gibi birçok bilinmezlik barındıran bir başkanın göreve gelmesinin İran'da merakla ve endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen yetkili, İran'ın, "Suriye rejiminin kabul ettiği herşey bizim kabulümüzdür" tavrına sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, "Spesifik beklentimiz, son Suriye mutabakatında olduğu gibi belli konularda anlaştık, ateşkesi koruyalım ve siyasi süreci başlatalım. Siyasi anlaşma süreci sorasında ise Suriye’de kalıcı bir istikrarı sağlayalım." dedi.

İRAN, TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASINDAN RAHATSIZ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen ay Türk askerlerine yönelik saldırının İran yapımı insansız hava aracıyla yapıldığı yönündeki iddialar hakkında ise yetkili, bu konu gündeme geldiğinde İranlı yetkililerin bunu yapmadıklarını söylediklerini aktardı.

Harekat konusunda Tahran yönetiminin yaklaşımıyla ilgili yetkili, İran’ın bu harekattan memnun olmadığını kaydetti.

Yetkili, “Buradaki temel mesele de 'Orası bizim at oynattığımız bir bölge', 'Türkiye'nin güçlü askeri bir varlıkla oraya girmesini, onların gündemlerini ilerletmesini engelleyici' bir şey olarak görüyorlar. Orada varlık göstermemizden sadece Suriye'de değil Irak'taki Başika kampı da İran'ı çok rahatsız eden bir şey. Sır değil. Onun için o varlığın Türkiye sınırlarına çekilmesini istiyorlar hem Suriye’de hem Irak’ta." diye konuştu.

"İran, Türkiye'ye, Suriye'deki rejimle bir diyalog kurma önerisinde bulundu mu?" sorusuna ise yetkili bu önerinin zaten hep söylendiğini dile getirdi.

Yetkili, "Suriye'de siz bir şey yaparsanız rejimle iş birliğiyle yaparak yapın' diyorlar. Irak için de aynı şeyi söylüyorlar. İran, kendi varlıklarını inkar etmiyor. 'Ama biz danışmanlık yapıyoruz, savaşmıyoruz', iddia o. 'Fakat biz Suriye ve Irak'taki hükümetlerin resmi davetiyle oradayız. Siz öyle değilsiniz. Siz de öyle yapın.' diyorlar." dedi.

Uçak krizinin ardından Rusya ile Suriye konusunda hızlı aşama kaydedildiğine dikkati çeken yetkili, bunun da İran'ı rahatsız ettiğini kaydetti.

Yetkili, "İran, Suriye konusunda Türkiye-Rusya yakınlaşmasından da rahatsızlık duyuyor." ifadesini kullandı.

İRAN PKK VE PYD'Yİ TERÖRİST OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR AMA...

Suriye meselesinin çok karmaşık olduğuna ve meseleyle ilgili birçok farklı aktörün bulunduğuna işaret eden yetkili, bölgede İran ve Rusya'nın her ne kadar Suriye'de yakın iş birliği içerisinde olsalar da bölgedeki imaj ve çıkarlarının farklı olduğunu söyledi. İran'ın, Irak ve Suriye'de terör örgütleri PKK ve PYD ile ilişkisinin ne seviyede olduğunun sorulması üzerine yetkili, resmi görüşmelerde kendilerine kesinlikle bu örgütleri terörist olarak gördüklerinin söylendiğini anlattı.

PKK VE PYD İLE TEMAS ETTİKLERİ BİR SIR DEĞİL

Basında İran'ın PKK/PYD ile zaman zaman temas ettiği ve desteklediğine dair haberlerin yer aldığını belirten yetkili, bunların kendileri için önemli olduğunu, bu konuda hassasiyet duyduklarını ve İran tarafına bunu da yeri geldiğinde uygun bir şekilde söylediklerini kaydetti.

Yetkili, İran'ın söylemlerinin kesinlikle bunu yapmadıkları yönünde olduğunu belirtirken, "(İran'ın PKK/PYD ile teması) Onlarla temas ettikleri de bir sır değil." ifadesini kullandı.

BAŞİKA KRİZİNİN ARKASINDA İRAN'IN ETKİSİ VAR

İran'a bölgesel açıdan bakıldığında çok farklı bir söyleme rastlanmadığına vurgu yapan yetkili, İran'ın bölgesel politikasının şu an ülke içerisinde ciddi bir tartışma konusu olmadığını dile getirdi. Yetkili, Başika konusunda zaman zaman gerilimin artması noktasında İran'ın ciddi bir etkisinin olduğunu düşündüklerini belirterek, İran'ın Irak içerisinde etkili bir aktör olduğu ve Irak'taki Şii grupların da homojen bir yapıda olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Başika kampı konusunda çok büyük bir etkisinin olduğunun altını çizen yetkili, bir yandan da bu meselenin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından geniş platformda destek alabileceği bir konu olarak kullanıldığını kaydetti.

İRAN'DA TÜRKİYE ALGISI

Yetkili, son iki sene içinde İran'daki Türkiye algısına ilişkin çok büyük bir değişikliğin gözlenmediğine işaret ederek, algıdaki asıl farklılığın Suriye krizi öncesi ve sonrasında oluştuğunu söyledi.

Yetkili, "Biz İran'ı mezhepçi bir ülke olarak görüyoruz ve bu yanlış bir değerlendirme değil. Mezhepçiliği anayasasına sokmuş bir ülke. Her ne kadar aksini iddia etse de İran'ın mezhepçi bir gündem izlediği aşikar. Onlar da ama bizi mezhepçi bir ülke olarak görüyorlar. Sünni mezhepçiliği olarak görüyorlar. Bu bir algılama. Bu algılamayı kırmamız lazım. Tabii kolay bir şey değil." dedi.

DOĞALGAZ'IN YÜZDE 22'SİNİ İRAN'DAN ALIYORUZ

Türkiye'nin doğal gaz ve petrolünün yüzde 22'sini İran'dan karşıladığını dile getiren yetkili, "Doğal gazda bir fiyat sorunumuz var. Tahkime gidildi. Tahkim Mahkemesi bizi haklı buldu ancak nihai aşamaya getirilmedi. Karar alındı ama uygulamaya geçmesi için ödenecek tazminat ne kadar, onu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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