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Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

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Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen Uygur asıllı 2 Çin vatandaşı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Uygur asıllı Çin vatandaşları Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 2 şüpheli, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘ruhsatsız ateşli silah satın alma ve taşıma’, ‘nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım’ ve ‘Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısından DEAŞ’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği 9 eylem hatırlatılarak, Ortaköy Reina’daki saldırıda ‘Ebu Muhammed El Horasani’ kod isimli saldırgan tarafından 39 kişinin öldürüldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı anlatıldı.

Sevk yazısından firari saldırgan El Horasani’nin şüpheli Omar Asım ile birlikte Konya’da konut kiraladıkları, Reina saldırganının Konya’da kiraladıkları konutun apartman görevlisi tarafından Omar Asım’la birlikte görüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Omar Asım’a Konya Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan Mehmet Ekenler tarafından 15 Aralık 2016 tarihinde Konya Otogarından bir otobüs firmasına Esenler Otogarına bırakılmak üzere bir emanet bırakıldığının belirlendiği anlatılan yazıda, otobüsün muavini ve şoförünün emanet eşyadan şüphelendiği ve kontrol ettikleri vurgulandı.

Şoför ve muavinin bu kontrolde makarna paketine sarılı bir adet ‘Ziksauer’ marka tabanca buldukları kaydedilen yazıda, emaneti almak üzere Esenler Otogarına gelen Uygur asıllı Çin vatandaşları Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti’nin Otogar’da yakalandıkları belirtildi.

Savcılığın yazısında ayrıca, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı şüphelinin 15 Aralık 2016 tarihinde Konya’dan İstanbul’a geldiği hatırlatıldı.

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