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Dünya devi duyurdu! 100 bin kişiyi işe alacak

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Dünya devi duyurdu! 100 bin kişiyi işe alacak
Online alışveriş devi Amazon, 18 ay içinde 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.
Dünya devi duyurdu! 100 bin kişiyi işe alacak Dünya devi duyurdu! 100 bin kişiyi işe alacak Dünya devi duyurdu! 100 bin kişiyi işe alacak

İnternet üzerinden perakende satışta dünyanın en büyük ağlarından Amazon, önümüzdeki 18 ay içinde ABD'de tam zamanlı çalışacak 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Şirket bu hamleyle ABD'deki çalışan sayısını 2018 ortalarına kadar 280 bine çıkaracak. Yeni açılacak pozisyonların büyük çoğunluğu ise ikmal merkezleri ile mühendislik ve yazılım departmanlarında olacak. Şirket ayrıca ABD'de yeni istihdam sayısının önümüzdeki 5 yıl içinde 150 bin artmasının planlandığını açıkladı.

'YARATICI YIKIM'

Amazon'un son işe alım planı, ekonomist Joseph Schumpeter'ın fikir babası olduğu "yaratıcı yıkım" kavramını akıllara getirdi. Bu kavram, endüstrilerdeki yeni sistemlerin zamanla eskisini yıkacağını ortaya koyuyor.

Online perakendecilikte hızlı yükselme özellikle ABD'de alışveriş merkezinde çalışan birçok insanın işinden olmasına neden oluyor. 

Bunun son örneği, ABD'nin 157 yıllık perakende mağazalar zinciri Macy's'in işten çıkarma kararı oldu. Tatil döneminde satışlarında büyük düşüş yaşayan şirket, bu yıl içinde 20 eyalette 36 mağazasını kapatıp 4 bin 500 çalışanı işten çıkaracak.

Kitapçılar ve elektronik satıcılar, online alışverişin yükselişinin etkisini hisseden ilk şirketler arasında yer aldı. Amazon bu sektörün en büyüklerinden biri. Bu iki perakende sektöründeki iş kayıpları, 2000 yılından beri tüm online perakendecilerin yarattıkları istihdamın neredeyse iki katını buldu.

ABD'de perakende sektöründeki verimlilik 2015 yılında yüzde 3 artış kaydetti. Ekonominin tamamındaki artış ise yüzde 0,8'de kaldı. Online perakende sektörü çalışan başına 1 millyar 267 milyon dolarlık satış hacmi yaratırken, tuğla ve çimento mağazalarında bu rakam 279 binde kaldı.

PERAKENDEDEKİ İŞ KAYIPLARI YENİ İŞLERİ GEÇTİ

ABD merkezli danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'a göre, son dört yılda geleneksel perakende sektöründe 200 binden fazla insan işsiz kaldı. Geçen yıl tatil alışveriş döneminde 2013'e göre 100 bin daha az insan geçici olarak istihdam edildi. Şirketin Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, perakende sektöründeki iş kayıplarının, yerini alan sektörlerde yaratılan istihdamı geçtiğini belirtiyor. Challenger, ulaştırma firmaları ve depolardaki istihdam artışının, tuğla ve çimento sektöründeki kayıplardan hızlı olmadığını kaydediyor.

ROBOTLAR, İHA'LAR, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR...

Amazon'un milyonlarca siparişlerin hazırlandığı depolarında robotlar da çalışıyor. Bu da birçok insanın işsiz kalacağı bir süreci doğuruyor. Ayrıca insansız hava araçları ve sürücüsüz araçlar da teslimat biriminde çalışanları tehdit ediyor.

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