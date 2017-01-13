Dolarda bir sert hareket daha!

Dolar/TL kurunda son iki günde yaşanan sert hareketler bugün de sürdü.
Gün içerisinde en yüksek seviye olarak 3.82'yi gören dolar, akşam saatlerindeki sert düşüşle 3.71'e indi.
Dolar şu sıralar 3.72 civarında seyrediyor.
|İmsak 06:49
|Güneş 08:21
|Öğle 13:20
|İkindi 15:43
|Akşam 18:06
|Yatsı 19:31
Dolar/TL kurunda son iki günde yaşanan sert hareketler bugün de sürdü.
Gün içerisinde en yüksek seviye olarak 3.82'yi gören dolar, akşam saatlerindeki sert düşüşle 3.71'e indi.
Dolar şu sıralar 3.72 civarında seyrediyor.