13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
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Dolarda bir sert hareket daha!

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Önceki gün 3.94'ü bulan Dolar/TL kuru, bugün akşam saatlerinde sert bir düşüşle 3.71'i gördü.
Dolarda bir sert hareket daha!
Dolarda bir sert hareket daha! Dolarda bir sert hareket daha! Dolarda bir sert hareket daha!

Dolar/TL kurunda son iki günde yaşanan sert hareketler bugün de sürdü.

Gün içerisinde en yüksek seviye olarak 3.82'yi gören dolar, akşam saatlerindeki sert düşüşle 3.71'e indi.

Dolar şu sıralar 3.72 civarında seyrediyor.

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Dolarda bir sert hareket daha!Dolarda bir sert hareket daha!Önceki gün 3.94'ü bulan Dolar/TL kuru, bugün akşam saatlerinde sert bir düşüşle 3.71'i gördü.
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