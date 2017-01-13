Reuters 'Kalın' haberini geri çekti!

Reuters, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'Astana görüşmelerine ABD de katılacak' dediği yönünde geçtiği haberi kaldırdı.

Reuters, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın “Astana görüşmelerine ABD de katılacak” dediği yönünde bir haber geçti. Ajans daha sonra bu haberi "Anlık haber, yanlış yönlendirmeye dayanıyordu" şeklinde bir açıklama yaparak geri çekti.



Söz konusu haberde Kalın'ın, Astana'daki Suriye toplantısıyla ilgili olarak "Esad iktidarda olduğu sürece Suriye'de çözüm zor. Astana görüşmelerine ABD de katılacak. ABD'nin hangi düzeyde temsil edileceği henüz net değil" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

'YANLIŞ YÖNLEDİRMEYE DAYANIYORDU'

Reuters'tan abonelere gönderilen yazıda, "‘Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ABD'nin prensipte Astana görüşmelerine katılacağını ancak katılım düzeyinin belirsiz olduğunu söyledi' açıklaması geri çekilmiştir. Anlık haber, yanlış yönlendirmeye dayanıyordu, yerine başka bir açıklama gelmeyecek" denildi.