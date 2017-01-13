Down Detector isimli internet sitesi, Facebook’a ulaşımda Orta Avrupa ile ABD’nin batı ve doğu kıyılarında sorun yaşandığına dair raporlar geldiğini duyurdu.
13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
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Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı
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