Vali Şahin: 21 bina tahliye edildi

Zeytinburnu'nda 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına açıklama yaptı.

"17 YARALIMIZ VAR"

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şahin, "Bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız var. Hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ben geçmiş olsun diyorum. 24 araç 4 arama köpeğiyle enkaz arama

"21 BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

Binanın yıkımıyla ilgili ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin maalesef anlaşma sağlayamamaları nedeniyle maalesef bugüne gelinmiştir. 21 bina tahliye edilmiştir" dedi.

