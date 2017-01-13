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İstanbul'da 5 bin polisle operasyon

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İstanbul'da 5 bin polisle operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 5 bin polisin katılımıyla il genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor.
İstanbul'da 5 bin polisle operasyon İstanbul'da 5 bin polisle operasyon İstanbul'da 5 bin polisle operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde "Yeditepe Huzur" adıyla yürütülen uygulama, 39 ilçede akşam saatlerinde başladı.

"Sabit uygulama" ve "umuma açık yerler uygulaması" şeklinde iki aşamalı olarak yapılan denetimlere katılan polisler, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışıyor.

DENİZ POLİSİ DE KATILIYOR

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor. Uygulamaya deniz polisi de katılıyor.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERİYOR

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan destek veriyor.

ÇANTALAR VALİZLER KONTROL EDİLDİ

Bu kapsamda, Kadıköy İskelesi'nde şehir hatları vapurlarını kullanan kişilerin GBT sorgulamaları yapıldı, çantaları ve valizleri kontrol edildi.

Uygulama esnasında, il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de uygulama noktalarını ziyaret edip, çalışmaları ve alınan önlemleri denetledi.

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