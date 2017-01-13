Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililerin Moskova'daki toplantısının gündeminde, ateşkes sonrası Suriye'deki siyasi geçiş süreci var.
14 Ocak 2017 Cumartesi15 R.Ahir 1438
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Türkiye, Rusya ve İran Moskova'da buluştu
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