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Türkiye, Rusya ve İran Moskova'da buluştu

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Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililer buluştu.
Türkiye, Rusya ve İran Moskova'da buluştu
Türkiye, Rusya ve İran Moskova'da buluştu Türkiye, Rusya ve İran Moskova'da buluştu Türkiye, Rusya ve İran Moskova'da buluştu

Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililerin Moskova'daki toplantısının gündeminde, ateşkes sonrası Suriye'deki siyasi geçiş süreci var.

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