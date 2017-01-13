Ruhani'nin adaylığı resmen açıklandı

İranlı Öğrenciler Ajansı İSNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da basın mensuplarının sorularını cevaplandıran İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi, Ruhani’nin mayıs ayında düzenlenecek 12'inci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu söyledi.
RAFSANCANİ'NİN ÖLÜMÜ RUHANİ'NİN ADAYLIĞINI NASIL ETKİLEYECEK?
İtidal ve Kalkınma Partisi'nin kurucu başkan Ruhani'yi destekleyeceğini ifade eden Vaizi, Ruhani'nin destekçilerinden eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin hayatını kaybetmesinin seçimleri nasıl etkileyeceği sorusunu da şöyle cevaplandırdı: “Rafsancani ve Ruhani'nin yakınlığı tarihidir. Bu ikilinin devrim öncesi ve sonrası irtibatları son derece yakındı. Halkın Rafsancani'nin yolunu sürdüren kişi olarak Ruhani'yi desteklemesi doğaldır."
İran'da 12'inci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta yapılacak.