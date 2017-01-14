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F.Bahçe 2013'ün 1 numarasını transfer etti!

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F.Bahçe 2013'ün 1 numarasını transfer etti!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2013 NBA Draftı'nın 1 numarası Anthony Bennett'le resmen anlaştı.
F.Bahçe 2013'ün 1 numarasını transfer etti! F.Bahçe 2013'ün 1 numarasını transfer etti! F.Bahçe 2013'ün 1 numarasını transfer etti!

Fenerbahçe, 2013 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilen Anthony Bennett'ı renklerine bağladı.

2.03 metre boyundaki Kanadalı uzun forvet, Cleveland Cavaliers tarafından büyük umutlarla draft edilmiş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Cleveland'dan sonra Minnesota Timberwolves ve Brooklyn Nets'te de forma giyen 23 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz günlerde ise kulübü tarafından serbest bırakılmıştı.

Bennett, Minnesota'da oynadığı dönem Raptors 905'e, Brooklyn Nets'te oynadığı dönemde de Long Island Nets'e takımlarına (NBA Geliştirme Ligi) gönderilmişti.

Bu sezon NBA'de 23 maça çıkıp maç başına 11.5 dakika sahada kalan Bennett, 5 sayı ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı. Bennet bugüne kadar NBA'de 151 maça çıkıp 4.4 sayı, 3.1 ribaund ortalamaları yakaladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Anthony Bennett ile anlaştığını resmen duyurdu.

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