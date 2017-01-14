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15 Temmuz'un kahramanlarından biri de o grup

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15 Temmuz'un kahramanlarından biri de o grup
Mete Yarar, darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz'un kahramanlarından biri de "Bylock" operasyonlarını planlayan kişiler. Şu ana kadar bu kişilerin isimleri açıklanmadı." dedi.
15 Temmuz'un kahramanlarından biri de o grup 15 Temmuz'un kahramanlarından biri de o grup 15 Temmuz'un kahramanlarından biri de o grup

Samsun'da düzenlenen "15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri"  konferansında konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz'un  kahramanlarından biri de "Bylock" operasyonlarını planlayan kişiler. Şu ana kadar  bu kişilerin isimleri açıklanmadı. Bu operasyonları çok gizli bir şekilde yapan ve Türkiye'deki kripto örgütünün ilk ana düğmesini, mesajlaşmasını çözen öncelikle Milli İstihbarat Teşkilatının o grubuna teşekkür etmek lazım" dedi.

"O GRUBA TEŞEKKÜR ETMELİYİZ"

"15 Temmuz'un  kahramanlarından biri de Bylock operasyonlarını planlayan kişiler. Şu ana kadar  bu kişilerin isimleri açıklanmadı. Bu operasyonları çok gizli bir şekilde yapan  ve Türkiye'deki kripto örgütünün ilk ana düğmesini, mesajlaşmasını çözen  öncelikle Milli İstihbarat Teşkilatının o grubuna teşekkür etmek lazım. Aralık  ayında bu operasyona başlıyorlar, mart ayına kadar bu örgütün Litvanya'daki  sunucusundan yavaş yavaş bilgileri çekiyorlar. Sunucudan anında tüm bilgileri  çekseler fark edecekler. Çok dikkatli bir şekilde çekmeye çalışıyorlar. Mart  ayında hacklendiklerini anlıyorlar ve sunucuyu kapatıyorlar. Yani Bylock  kullanımının son tarihi mart ayının sonu. Arkasından başka bir sisteme  geçiyorlar. 15 Temmuz gecesi kullanılan ‘Eagle’ sistemi. İlk darbe kararı bu  Bylock operasyonu yüzünden oluyor. Bylock operasyonunda deşifre olduklarını  anlayınca mayıs ayından 15 Temmuz sürecine götüren toplantılara başlıyorlar."  diye konuştu.

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