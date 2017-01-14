15 Temmuz'un kahramanlarından biri de o grup

Samsun'da düzenlenen "15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri" konferansında konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz'un kahramanlarından biri de "Bylock" operasyonlarını planlayan kişiler. Şu ana kadar bu kişilerin isimleri açıklanmadı. Bu operasyonları çok gizli bir şekilde yapan ve Türkiye'deki kripto örgütünün ilk ana düğmesini, mesajlaşmasını çözen öncelikle Milli İstihbarat Teşkilatının o grubuna teşekkür etmek lazım" dedi.

"O GRUBA TEŞEKKÜR ETMELİYİZ"



"15 Temmuz'un kahramanlarından biri de Bylock operasyonlarını planlayan kişiler. Şu ana kadar bu kişilerin isimleri açıklanmadı. Bu operasyonları çok gizli bir şekilde yapan ve Türkiye'deki kripto örgütünün ilk ana düğmesini, mesajlaşmasını çözen öncelikle Milli İstihbarat Teşkilatının o grubuna teşekkür etmek lazım. Aralık ayında bu operasyona başlıyorlar, mart ayına kadar bu örgütün Litvanya'daki sunucusundan yavaş yavaş bilgileri çekiyorlar. Sunucudan anında tüm bilgileri çekseler fark edecekler. Çok dikkatli bir şekilde çekmeye çalışıyorlar. Mart ayında hacklendiklerini anlıyorlar ve sunucuyu kapatıyorlar. Yani Bylock kullanımının son tarihi mart ayının sonu. Arkasından başka bir sisteme geçiyorlar. 15 Temmuz gecesi kullanılan ‘Eagle’ sistemi. İlk darbe kararı bu Bylock operasyonu yüzünden oluyor. Bylock operasyonunda deşifre olduklarını anlayınca mayıs ayından 15 Temmuz sürecine götüren toplantılara başlıyorlar." diye konuştu.